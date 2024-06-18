男血壓飆247！「拒吃藥1理由」醫秒傻了：隨時中風都不意外

▲男子血壓飆到247 mmHg出現不適才求診。（圖／陳冠任醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名41歲男子最近常常頭痛、頭暈、肩頸僵硬，檢查時不論是血壓、心跳「都高到非常扯的地步」，讓心臟內科醫師陳冠任看傻眼。追問原因才知道，患者3年前即得知自己患有高血壓，因害怕吃藥害一輩子洗腎而擅自停藥，想不到血壓狂飆引發不適，甚至產生麻痺感，只好求診。醫師一聽無奈直言，「隨時中風或心肌梗塞都不意外。」

收治個案的新光醫院心臟內科醫師陳冠任在粉專《冠任醫師的異想世界》記錄，男子就醫一量收縮壓247 mmHg、舒張壓153 mmHg、脈搏數每分鐘124拍，即使數值除以2仍在正常範圍內，極度誇張。此時患者難為情地摸摸頭，透露3年前確診高血壓時，有吃過一陣子的藥，但症狀改善後就停藥，怎料血壓越來越高，最近太不舒服甚至偶發麻痺感，有點害怕，只好再回診拿藥。

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▲事實上，不吃藥與未控制血糖、血壓，將來才有可能洗腎。（示意圖／視覺中國）

「你這樣的血壓心跳，說難聽一點，隨時中風或心肌梗塞都不意外。」陳冠任忍不住說重話。男子聽了嚇一跳，隨即解釋自己是憂心吃藥吃一輩子會洗腎。當下立刻被糾正，陳冠任強調，這是大錯特錯的觀念，事實上因為吃藥而洗腎者少之又少，多的反而是因為糖尿病、高血壓控制不良導致洗腎的人。

陳冠任說，在看了男子的驗尿報告，果然已有中度的蛋白尿，若再不控制血壓，慢慢進展到重度蛋白尿，慢性腎衰竭也不意外了。

陳冠任引述2020年美國腎臟醫學會統計發現，洗腎患者中有46%來自糖尿病所引起的腎病變、29%則來自高血壓所引起的腎病變，其他包括腎絲球腎炎、先天性多囊腎、泌尿系統問題等均佔部分原因，而真正因為吃藥吃到洗腎，連3%都不到。

▲男子誤信「吃藥吃多會洗腎」的謠言，患有高血壓卻擅自停藥。（示意圖／視覺中國）



陳冠任進一步說明，也就是說有75%的洗腎患者是因為糖尿病或高血壓太過嚴重，導致腎臟經年累月受到糖分或血壓損害，最後完全失去功能、無法恢復，只好靠洗腎維持餘生。因為糖尿病或高血壓控制不良而造成洗腎者，比起吃藥引發洗腎的患者數，至少超過25倍以上。因為害怕吃藥而洗腎，進而使病況惡化，結果反而大幅增加洗腎機率。

「吃藥吃多了會洗腎」這樣的迷思讓台灣洗腎率居高不下。陳冠任語重心長地說，雖是老生常談，希望大家能告訴身邊的人，別再被錯誤的謠言所蒙蔽，將來付出慘痛代價。