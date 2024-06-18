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男血壓飆247！「拒吃藥1理由」醫秒傻了：隨時中風都不意外

▲男血壓飆247！「拒吃藥1理由」醫秒聽傻：隨時中風都不意外。（圖／陳冠任醫師授權提供）

▲男子血壓飆到247 mmHg出現不適才求診。（圖／陳冠任醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名41歲男子最近常常頭痛、頭暈、肩頸僵硬，檢查時不論是血壓、心跳「都高到非常扯的地步」，讓心臟內科醫師陳冠任看傻眼。追問原因才知道，患者3年前即得知自己患有高血壓，因害怕吃藥害一輩子洗腎而擅自停藥，想不到血壓狂飆引發不適，甚至產生麻痺感，只好求診。醫師一聽無奈直言，「隨時中風或心肌梗塞都不意外。」

收治個案的新光醫院心臟內科醫師陳冠任在粉專冠任醫師的異想世界記錄，男子就醫一量收縮壓247 mmHg、舒張壓153 mmHg、脈搏數每分鐘124拍，即使數值除以2仍在正常範圍內，極度誇張。此時患者難為情地摸摸頭，透露3年前確診高血壓時，有吃過一陣子的藥，但症狀改善後就停藥，怎料血壓越來越高，最近太不舒服甚至偶發麻痺感，有點害怕，只好再回診拿藥。

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▲▼血壓計,量血壓,高血壓。（圖／CFP）

▲事實上，不吃藥與未控制血糖、血壓，將來才有可能洗腎。（示意圖／視覺中國）

「你這樣的血壓心跳，說難聽一點，隨時中風或心肌梗塞都不意外。」陳冠任忍不住說重話。男子聽了嚇一跳，隨即解釋自己是憂心吃藥吃一輩子會洗腎。當下立刻被糾正，陳冠任強調，這是大錯特錯的觀念，事實上因為吃藥而洗腎者少之又少，多的反而是因為糖尿病、高血壓控制不良導致洗腎的人。

陳冠任說，在看了男子的驗尿報告，果然已有中度的蛋白尿，若再不控制血壓，慢慢進展到重度蛋白尿，慢性腎衰竭也不意外了。

陳冠任引述2020年美國腎臟醫學會統計發現，洗腎患者中有46%來自糖尿病所引起的腎病變、29%則來自高血壓所引起的腎病變，其他包括腎絲球腎炎、先天性多囊腎、泌尿系統問題等均佔部分原因，而真正因為吃藥吃到洗腎，連3%都不到。

▲▼咳嗽藥,感冒藥。（圖／CFP）

▲男子誤信「吃藥吃多會洗腎」的謠言，患有高血壓卻擅自停藥。（示意圖／視覺中國）

陳冠任進一步說明，也就是說有75%的洗腎患者是因為糖尿病或高血壓太過嚴重，導致腎臟經年累月受到糖分或血壓損害，最後完全失去功能、無法恢復，只好靠洗腎維持餘生。因為糖尿病或高血壓控制不良而造成洗腎者，比起吃藥引發洗腎的患者數，至少超過25倍以上。因為害怕吃藥而洗腎，進而使病況惡化，結果反而大幅增加洗腎機率。

「吃藥吃多了會洗腎」這樣的迷思讓台灣洗腎率居高不下。陳冠任語重心長地說，雖是老生常談，希望大家能告訴身邊的人，別再被錯誤的謠言所蒙蔽，將來付出慘痛代價。

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