▲孕婦想墮胎卻墮不了，向婦產科名醫蘇怡寧求救。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

婦產科名醫蘇怡寧今（15）日在粉專發文，指幾個月前一名早期懷孕的媽媽求診坦言「無法留下寶寶」，希望能進行人工流產，但家暴又外遇的丈夫根本找不到人，無法簽署同意書，於是向他求助。蘇怡寧感慨地說，「我只是個醫師，我也都理解，但我無能為力，真的。立法委員諸公們，大家加油，好嗎？」

蘇怡寧發文寫下，幾個月前一名早期懷孕的媽咪前來，表示自己無法留下這個孩子，「當然，關於生育選擇我都是尊重的」。在經過護理師給予衛教並說明相關的流程與手續後，卻發現孕婦的身分證上有「婚姻關係」，但丈夫無法前來簽署同意書。而根據台灣《優生保健法》規定，「施行人工流產，應得配偶之同意。 但配偶生死不明或無意識或精神錯亂者，不在此限。」

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▲台灣《優生保健法》規定，「施行人工流產，應得配偶之同意。」（示意圖／視覺中國）

蘇怡寧白話地說，要進行人工流產者，一定要有另一半簽字同意，否則當事人與醫師都可能挨告。此時孕婦焦急地說，丈夫家暴又外遇，最近根本找不到，對方都是想出現才會出現，無助喊，「我真的不可能留下這個孩子啦！」並向蘇怡寧求救該怎麼辦？他當下沉默了，也承認自己真的無能為力。

面對有網友疑惑，「爭吵多年為何還能懷孕？無法理解！」蘇怡寧則回覆，「你運氣不錯，可能沒聽過強制性交這種事情」、「有時候要不要發生關係，常常不是你單方面可以決定的，這種鬼故事真的很多。」

血淋淋的個案也讓網友心疼喊，「這條法律真的很離譜」、「子宮是大家的嗎？」、「這一條法律真的很不合理，支持女性的生育自主權」、「有一種『你的子宮不是你的子宮』的感覺」、「請還給女生的身體自主權，這就是不公平的地方，為何女人自己的子宮還要男人一起決定」、「我都能先簽放棄急救跟器官捐贈了，結果自己懷孕的自主權還要別人同意」。