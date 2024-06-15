剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！泌尿醫：確實有可能

▲妹子除光陰毛後，尿尿亂噴讓她尷尬又崩潰。（示意圖／網友提供）

記者李佳蓉／採訪報導

私密處的毛髮你有除嗎？一名妹子PO文指自己除光陰毛後雖然舒適，但尿尿真的難以控制，崩潰直喊「尿尿會亂噴」，尿液甚至流到大腿上超尷尬，讓她從此討厭在外面上廁所，求問網友該怎麼辦？貼文一出引發其他女孩們熱議。對此，泌尿科醫師呂謹亨指出，有些人的尿液會從陰道口附近的細陰毛順流而下，除毛後確實會亂噴。

不論是因為美觀或衛生，有越來越多女生選擇剃光陰毛。一名女網友在Dcard上透露，除去陰毛後，最大的感觸是月經來時「經血不會沾到毛」清爽不黏膩。但自此過後，她驚覺尿尿會亂噴、突然尿不準，甚至在使用坐式馬桶時，溫熱的尿液還會流到大腿，讓她不堪其擾。由於實在太難控制尿尿的方向，現在的她很少在外如廁。

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懿安泌尿科診所院長呂謹亨醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，「陰毛」為私密處第一線與外界隔絕的保護層，可以阻擋汙垢、皮屑及有害微生物，再加上毛囊會產生皮脂，實際上具有防止細菌繁殖、預防感染的作用。因生殖器周圍的皮膚較為脆弱，因此陰毛的生長就像保護罩般，能減少過度摩擦、避免受傷，另也起到保溫生殖器的效果。

▲陰毛能阻擋髒汙、預防感染，還能減少摩擦。（示意圖／記者田暐瑋攝）

針對女網友的困擾，呂謹亨表示，有些人的尿液本來就會順著尿道口附近的細毛往下流，因此在除光毛髮後的確可能出現亂噴的情況。若使用的是雷射除毛，雷射的高能量如果打到尿道口黏膜，甚至會出現排尿困難的情形。

「要不要剃陰毛？」兩派網友爭論不休。呂謹亨分析，除陰毛的優點在於生理期來較不會沾到經血；對於本身毛髮濃密、不易清潔，容易反覆性感染的患者而言，除毛後確實有利於清潔，流汗時也較不會出現搔癢或異味殘留；外觀看起來更乾淨，還能避免部分病菌與陰蝨攻擊；且除毛後免擔心露毛，夏天能穿更多性感泳衣；甚至有伴侶認為光滑柔軟的私密處，看起來更具吸引力，能帶來更愉快的性體驗。

不過，除陰毛也具有壞處。呂謹亨接著說，一旦除毛後沒有保養好，反而更容易受到細菌感染，可能發生尿道或外陰部感染；而若使用除毛刀剃毛，也容易刺激皮膚，甚至造成蜂窩性組織炎；如果是使用除毛膏，則可能有肌膚潰爛或灼傷等問題，使私密處肌膚受傷。

根據個人專業，呂謹亨認為，若是屬於毛髮濃密難以清潔、又容易反覆感染的患者，除毛後確實方便清潔，也不會有異味。另對於真的很在意美觀或另一半看法的女生，也可以考慮除毛。

▲若本身很容易私密處感染，或很注重美觀者，可考慮除毛。（示意圖／記者劉維榛攝）

有人除完毛尿會亂噴，有些人卻不會？對此，台北粹究美學診所曾衛教指出，可能與本身外陰組織較厚實，陰唇閉合過密有關，導致尿液不進入縫隙內，而是直接沿著外陰部表面流竄；也可能是較粗暴的除毛方式致使陰部組織腫脹；或使用蹲式馬桶、抬臀排尿，尿尿力道過大或尿量較多時都會發生。建議選擇坐式馬桶、或以手指將陰唇撥開再排尿，另也可拿衛生紙將私密部位輕輕往後壓等，防止除毛後尿尿亂滴。

呂謹亨也一一分析最常見的「4種除陰毛方式」：

◆熱蠟除毛

可讓無毛美肌維持3～7週之久，將毛髮連根徹底拔除，減少私密處除毛的頻率。但其缺點在於第一次使用時，會出現些微痛感。

◆雷射除毛

針對毛囊透過多次雷射減少毛髮再生，其準確性高，較不會傷害周圍私密處肌膚，但可能會有疼痛感，或出現紅腫、色素沉澱問題。另外，雷射效果因人而異，對於淺色或細軟毛髮效果較差。

◆刮毛刀除毛

私密肌膚使用刮毛刀除陰毛較為危險，容易有割傷感染，導致蜂窩性組織炎等問題。此外，刮毛刀除陰毛，只能切除表面毛髮，2、3天後會重新長出來，除了無法持久，甚至會有「內包毛」的問題。

◆除毛膏除毛

雖然使用方便，但可能會讓肌膚出現潰爛與灼傷問題，因為除毛膏內含大量硫醇乙酸鈣，會溶解毛髮結構中的蛋白質，達到除毛目的。但是除毛的同時，酸性物質會侵蝕肌膚，加上私密處肌膚比較薄，長期使用除毛膏，可能引起嚴重的潰爛與腐蝕。