門診新冠確診變多！KP.2傳播力更強　醫：夏季恐引發新一波高峰

▲國內新冠進入流行期，確診人數有增加趨勢。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

疾管署宣布國內新冠肺炎進入流行期。耳鼻喉科醫師張弘提醒，近一個月新冠病毒患者數量明顯上升，其中以輕症患者為主，但也有部分病情嚴重，出現喉嚨劇痛、吞嚥困難、胸悶、嗅覺喪失等症狀。他指出，夏季是否可能會引發新一波疫情高峰，還要特別留意。

張弘說，近一個月來，門診新冠患者有增加趨勢，以輕症居多，但仍有部分患者症狀嚴重，出現喉嚨劇痛、吞嚥困難、胸悶、呼吸急促、咳嗽、嗅覺喪失等。他分析，新冠病毒感染人數增加可能與新冠變異株JN.1突變出KP.2有關，KP.2的傳染力及免疫逃脫能力都較JN.1強；根據統計數據顯示，KP.2的傳播力約為JN.1的1.2倍。在美國，KP.2的感染比例從3月的1.4%快速上升至5月的28%。

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張弘指出，「是否會在這段夏季引發新一波高峰，需格外注意及防範。」建議出入公共場所應戴口罩、勤洗手，若有發燒、酸痛等症狀，應先進行新冠快篩，再就醫。對於高風險群，醫生會評估使用抗病毒藥物，以降低病情惡化的風險。

根據疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為64%及59%，近期呈緩降；另KP.2及KP.3的占比則略升，KP.2的占比分別為10%及22%，KP.3占比皆為9%。