新冠病毒「變異株KP.2」上升！專家示警「1關鍵」：恐加速傳播

▲醫師提醒，年長有共病者，可再打一劑XBB疫苗。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者趙于婷／台北報導

國內新冠肺炎疫情再起，疾管署已宣布進入流行期！對此，醫師指出，目前新冠病毒已進一步演化成KP.2、KP.3，現在的XBB疫苗對這兩株新病毒株的防護效果不佳，建議民眾仍要戴口罩，而在疫情風險方面，美國KP.2佔有率如果在7、8月之前快速上升，對台灣可能造成威脅比較大，學子返台可能會加速病毒傳播。

根據疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為64%及59%，近期呈緩降；另KP.2及KP.3的占比則略升，KP.2的占比分別為10%及22%，KP.3占比皆為9%。

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中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時指出， 目前美國KP.2的病毒每周以7%的速度增加，如果整體佔有率在一兩個月內達到8~9成，那對台灣的威脅就會比較明顯。

黃高彬說，現在美國的KP.2是多數，KP.3只有KP.2的一半，兩個病毒株會競爭，看誰比較強就留下來，所以還要持續監測發展速度，6月初的佔有率是3%，如果在暑假前就快速上升，在國外讀書的學生放假陸續返台，可能會加速病毒傳播速度。

他也直言，目前的XBB疫苗對KP.2、KP.3的防護效果都不佳，要到9月才有JN.1的新疫苗，但仍建議年長有共病者可以先補第二劑XBB。至於疫情流行期可能多久，黃高彬則強調，這不一定，還是要監測國外疫情發展狀況，不過目前確診個案雖然有增加，但多數都還是輕症，不需要太過恐慌，建議維持個人衛生保健習慣，到人多的地方要把口罩戴好。