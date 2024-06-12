台中男「已確診6次」症狀曝！　醫嘆：每次中完以為自己無敵

▲男子自爆已經確診6次。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／採訪報導

上週新冠本土確定病例（併發症）較前一週上升，同時新增20例死亡個案，疾管署因而示警，疫情上升且進入流行期！耳鼻喉科醫師吳昭寬透露，上週開始門診的新冠確診病患激增，其中令他印象深刻的是一名KTV男服務生，因喉嚨暴痛加上發燒痛苦求救，無奈自曝「已確診6次」，推測與他工作時沒戴口罩、作息不正常導致免疫力變差有關。

開業耳鼻喉科診所院長吳昭寬醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，目前流行的症狀型態又回歸最初的發燒、喉嚨劇痛，不少民眾一有不適就有警覺性地自行快篩。他說，2週前臨床上感染流感的患者很多，但從上週開始風雲變色，週末門診中10個發燒患者中就有8人染新冠，有些患者喉嚨痛、低燒37.5°C「篩了就中」。

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▲男子因為工作性質的關係，免疫力減弱時常生病。（示意圖／記者許力方攝）

吳昭寬接著分享一名「已確診6次」的男服務生，因KTV於疫情解封後生意興隆，讓他變得非常忙碌，加上工作性質的緣故難以佩戴口罩、時常得熬夜，甚至為了帶動氣氛常需要喝酒、三餐不正常，免疫力被破壞，「曾遇到有客人喝醉酒，他要去幫忙攙扶，有次被吐得滿身就是，隔2天開始喉嚨超痛。」

吳昭寬坦言，男子已是診所的常客，三不五時因喉嚨痛而求診，為了賺錢想「直接打一針」再重返工作崗位，當下請他張嘴一檢查，常常可見喉嚨紅腫發炎、有大片潰瘍，此次「6確」的症狀也類似，還伴隨著發燒38.1°C，上班上到一半實在受不了才來掛號。值得注意的是，男子超鐵齒一劑新冠疫苗都沒打，「因為每次感染完，他就以為自己無敵了。」

▲吳昭寬說，發燒和喉嚨劇痛是感染新冠病毒的最常見症狀。（示意圖／記者陳俊宏攝）

吳昭寬指出，自己前陣子也老是感冒，後來下診後養成運動習慣，該吃的營養保健品都沒少，並多補充水分，免疫力才漸漸提升。他以自身經歷有感而發地說，要對抗病毒，除了均衡飲食、作息正常，加上規律運動是最好的，另外也應盡速接種XBB疫苗，雖然已是老掉牙的防疫觀念，不過卻也是最實用且實際的。

疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種276.4萬人次，全國接種率11.36%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.54%、1.55%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約288.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.8萬劑。因疫情仍未停息，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者別輕視疾病威脅，應盡速接種。