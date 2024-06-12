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「專案進口輸液」10萬袋今晚到！食藥署：第二批21萬袋6／15到貨

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲輸液缺貨問題，衛福部展開專案進口、輸入措施，資料照。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

國內輸液大廠「永豐化學」遭勒令停產，引發生理食鹽水等輸液供應短缺危機。食藥署表示，今（12日）晚上第一批專案輸入的10萬袋就會到貨，第二批由台灣大塚製藥從越南大塚廠輸入的21.6萬，會在15日晚上到貨。

永豐化學新莊工廠因未能符合PIC/S GMP規範而停止生產，出現20項藥品供應問題，其中有7項有缺口，最緊急的就是「生理食鹽水」，為滿足臨床需求。食藥署在113年5月初起，已請國內合格廠商增產、啟動公開徵求專案輸入或製造，以利後續銜接供應，經過食藥署協調，國內總計有6家廠商協助生產，另有7家專案輸入。

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食藥署署長吳秀梅表示，專案輸入第一批是「台灣柏朗股份有限公司」從馬來西亞柏朗廠輸入的10萬袋，會在今天晚上到貨，第二批由「台灣大塚製藥」從越南大塚廠輸入的21.6萬袋，預計在6月15日晚上到貨。

吳秀梅表示，現階段仍需要專案輸入補足國內生產的不足，專案輸入這禮拜會陸續到貨，到貨情況會搭配增產部分去調配，因為食藥署已經有掌控所有的量，如果國內生產能慢慢提升，就會減少專案輸入。

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關鍵字： 永豐化學 永豐化工 食藥署 輸液

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