高齡沒打疫苗染肺鏈！她發燒、呼吸困難送醫已「低血氧+肺浸潤」





▲台北榮總胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅談肺炎鏈球菌感染。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名92歲女性出現發燒、呼吸困難被送往急診，當時處於嚴重低血氧、X光顯示雙側肺部嚴重浸潤，有嚴重肺炎合併呼吸衰竭，進一步從病人的痰液報告確認肺炎鏈球菌感染，進一步檢視，她過去沒有接種任何肺鏈疫苗接種紀錄。醫師指出，肺部感染有效的疫苗不多，而肺炎鏈球菌疫苗屬於有效且效果好的一種，我國有提供幼兒與65歲以上長者公費肺鏈疫苗，5月28日起短期擴大至50歲以上，目前已經所剩不多，提醒民眾把握。

肺炎鏈球菌威脅幼兒與長者，台北榮總胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅分享自己照顧過的個案，是一名92歲女性，有陳舊性中風、心律不整病史，而平常還算可以自己走路，然而就在一周前出現感冒、4天前又出現發燒、呼吸困難，最終因為情況嚴重而被送到急診室。

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馮嘉毅指出，個案當時處於嚴重低血氧狀態，也因為嚴重呼吸衰竭，所以在急診就立刻插管使用呼吸器住進加護病房。X光片顯示兩側肺部嚴重浸潤，有嚴重肺炎合併呼吸衰竭，病人的痰液報告顯示肺炎鏈球菌感染，經過治療才逐漸恢復，也脫離呼吸器。檢視個案過去沒有打過任何肺鏈疫苗紀錄，是典型沒打疫苗因為肺炎鏈球菌造成嚴重的社區型肺炎而呼吸衰竭個案。

▲台北榮總胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅談肺炎鏈球菌疫苗差異。（圖／疾管署提供）

肺炎鏈球菌疫苗可分為13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。馮嘉毅說明，兩者設計原理不同，23價涵蓋比較多的血清型，至於13價疫苗除了多醣體還有攜帶蛋白，可以產生更強的免疫反應，也會有更持久的免疫記憶。

馮嘉毅強調，因為2種疫苗有各自好處，同時施打已經是趨勢，我國已經在去年10月份放寬65歲以上長者可以各接種一劑，兩劑需間隔1年。政府目標希望接種率50%以達到群體免疫規模，但目前民眾接種PCV13的接種率僅27.6%、PPV23為40.1%，呼籲符合公費資格者可多加利用，增強抵抗力。

由於肺炎鏈球菌疫苗自費接種每劑價格約在2000元上下，5月28日宣布將23價疫苗短期擴大給50歲以上民眾，短短10天就已經接種約7.8萬人次，縣市庫存約1.5萬劑，疾管署預計在這1.5萬劑用完之後，就會恢復原本65歲以上長者等公費對象接種。

▲台北榮總胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅分析，侵襲性肺炎鏈球菌感染發生在高齡與幼兒2年齡層，利用疫苗施打，可以有效把這兩族群的發生率下降。（圖／疾管署提供）