孫安佐開直播砲轟孫鵬！精神醫建議「先做1件事」：他需要幫助

▲孫安佐今上午受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

孫安佐在泰國吸食大麻，出現脫序行為，返台後開直播嗆父母、自揭被下蠱，引發重大關注。對此，專業精神科醫師指出，如果是在返台後，已經很難接觸到大麻，仍有相關脫序狀況，就要擔心可能是心神上有一些不穩定現象，「他可能是需要幫助的人」，建議要有醫療介入，但並不是強制就醫，父母或親友應先「聽他好好說」，先讓他產生信賴感。

孫安佐從泰國返台後，1日開直播描述整起事件經過，更爆料父親孫鵬「在他房間放符水」，直接開嗆父親「別做偷雞摸狗的事」。而今日上午接受媒體訪問時，除了提到自己在泰國的遭遇，更自爆自己有PTSD，希望外界別再逼他。

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對此，三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌受訪時指出，之前在泰國造成脫序行為，可以用大麻的化學物質引發心智混亂來解釋，但大麻在台灣是列管的，正常來說，回台後不會再有吸食的機會，如果在這樣的前提下，仍出現相關脫序狀況，就要擔心可能是心神上有一些不穩定的現象，或是是否有長期使用，產生大腦功能受影響。

▲孫安佐指控父親孫鵬在房間放符水。（圖／翻攝自IG）

葉啟斌說，很多有心神不穩定狀況的人，可能會透過吸食大麻來緩解，讓自己脫離現實壓力；他進一步指出，不清楚孫安佐的實際狀況，不過可能要擔心是否本身心神上有不穩定、生活上壓力或是曾經受過創傷，以目前來說，「孫安佐可能是需要幫助的人。」

孫安佐出現不信任家人的狀況，葉啟斌表示，很多個案會拒絕家人陪伴和醫療介入，這是常有的情形，因為有精神狀況的人不會覺得自己有問題、缺乏病識感，這也是家屬面臨最困難的問題。

葉啟斌建議，如果要讓個案產生就醫動機，第一步不是強制就醫，反而要聽他好好說，即便說的內容不太合常理，但就是要讓他知道「你是關心他和想幫他的」，讓他有信賴感，他才會聽進你的話。

葉啟斌表示，如果精神方面症狀太嚴重、持續時間太長，甚至可能影響到安全，仍建議不要耽誤正常就醫的機會。