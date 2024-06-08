睡覺不開冷氣「恐熱到中風」！3族群小心　研究示警了

集結最新科普知識與健康潮流的新媒體平台。潮流，是種態度。維持健康的觀念永遠不會過時。潮健康為華人都會男女打造一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。時刻追蹤《潮健康》，開啟通向健康幸福的時尚生活。

▲研究發現，夜間的高溫與中風風險增加有關。（示意圖／記者謝婷婷攝）

圖、文／潮健康 外電編譯

台灣夏季高溫普遍達攝氏30度以上，若睡前室內環境溫度過高，不僅容易影響睡眠品質，特定族群的「中風」風險亦可能隨之提升！歐洲心臟學會出版品《歐洲心臟期刊》（EHJ）刊載文獻指稱，夜間高溫與中風風險增加有關，其中又以長者、女性所受影響最為顯著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

晚上氣溫過高容易導致「中風」？研究：整體風險提升33%

以德國亥姆霍兹慕尼黑研究中心為首的研究團隊，自奧格斯堡大學醫學院附屬醫院獲取2006～2020年間22,284名就醫者之數據，其中11,037名受試者在此15年期間罹患中風。缺血性中風、出血性中風與暫時性腦缺血之案例，分別占整體的67.3%、5.8%與26.7%。

為量化15年間溫度變化對中風疾病的影響，研究採用「夜間過熱」指數（HNE）做比較：11～4月氣溫較低，平均氣溫為攝氏3.31度，而5～10月平均氣溫大幅上升至14.14度。經研究團隊交叉比對數據後，中風風險與「年份」之間的關聯性如下：

．2006～2020年：

整體中風風險增加14%

缺血性中風、暫時性腦缺血風險增加16%

出血性中風風險增加4%

．2006～2012年：

整體中風風險、缺血性中風、暫時性腦缺血風險，以及出血性中風風險皆無顯著關聯。

．2013～2020年：

整體中風風險增加33%

缺血性中風、暫時性腦缺血風險增加32%

出血性中風風險增加21%

比較2006～2012年和2013～2020年兩大時間段，發現夜間高溫暴露確實與中風風險增加有關。值得注意的是，出血性中風相比之下沒有觀察到顯著變化，可能是由於該類別的病例數量有限。若統整14年間氣溫變化與中風之間的關聯性，整體中風風險則可能上升7%。

夜間高溫提升血液濃稠度 專家示警：恐為中風發生關鍵原因

若再看到亞組分析，以「女性」、「長者」與「輕微中風」三大族群的風險較高：女性自2006～2012年至2013～2020年，風險自2%上升至33%；長者則是無關聯上升至36%；輕微中風者則從4%大幅提升至52%，足見原本就有輕微中風狀況者，更可能受到炎熱天氣的影響、並使其病況惡化。

另外，2013～2020年期間，男性與年輕族群也出現顯著的中風病例上升；相較之下，2006～2012年則沒有顯著的影響。「小血管疾病或心源性栓塞的患者，在2013～2020年期間的中風風險也有所提升，在2006～2012年卻沒有發現這種關聯，該狀況可能與氣候變遷有所關聯。」研究作者Cheng He博士表示。

Cheng He博士指出，夜間高溫導致血液黏稠度上升、脫水等狀況，是增加血栓形成風險的主要因素，進而提高缺血性中風的發生風險。雖然在此次研究中，研究團隊並未發現夜間高溫與中風死亡率的關聯性；此前卻已有多項研究表明，夜間高溫暴露與中風死亡率提升有關。

晚上不開冷氣睡覺危害大？ 女性中風機率比男性更高？

「儘管德國奧古斯堡地區，日均溫相較其他地區或國家溫和，但德國境內的住宅空調使用率普遍較低，2017年更只有4.7%的家庭使用空調。因此，在夜間開啟空調是否能降低中風風險，必須在未來的研究中討論。再者，未來也應開展跨國研究，將納入熱帶、亞熱帶國家作為比較。」

Cheng He博士解釋，夜間高溫導致的血液黏稠度增加，對於心血管組織老化或較為脆弱的長者族群而言，無疑可能導致更高的威脅。至於女性方面，於月事來臨或更年期期間，其荷爾蒙容易出現劇烈波動，可能與女性的耐熱性下降有關。另外，女性相較男性的體脂率較高，亦可能是降低其散熱能力的原因。

最後，Cheng He博士做出警告，在極端天氣事件頻傳的今日，氣候變遷導致夜間氣溫相較白天上升的幅度更大。家中如有長者、或家中未妥善安裝空調的族群，甚而本身為中風患者或過往有中風病史者，都可能因夜間氣溫過高導致不良後果，呼籲有關單位謹慎看待之。

資料來源：

Nocturnal heat exposure and stroke risk

Night-time heat significantly increases the risk of stroke

本文經授權轉自：潮健康《夏天不開冷氣睡覺？ 小心「熱到中風」！ 研究證實：「3大族群」受影響幅度最大》

延伸閱讀：

夏天還沒到就有中暑危險？ 營養師親揭「最解渴3飲品」：降體溫超有感

夏季發生心肌梗塞更危險？ 醫示警：每上升1度死亡風險增3%