「失智咖啡坊」免收攤！郭董暖掏1200萬　連續3年不愁錢

▲郭台銘拜訪Young記憶會館-年輕型失智症的一個家。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者嚴云岑／台北報導

台灣失智症協2017年首創Young咖啡坊，幫年輕型失智者找回工作權，卻因補助資金斷鏈面臨收攤命運。鴻海集團創辦人郭台銘27日到位於台北市泰順街的「Young記憶會館」了解經營困境，今（28）日更透過永齡基金會表示，未來3年每年將贊助400萬，支持Young記憶會館與Young咖啡坊運作。

郭台銘27日在臉書寫下拜訪Young記憶會館的心得，「今天我出門為了一杯咖啡，但時間在這個特別的咖啡館裡有著不同的意義。」「我們一般人用時間來記憶，來浪費，但年輕失智者卻是隨著時間，一點點流失了該記得或不該記得的回憶。」文末更呼籲網友，「讓你的時間也浪費在這杯美好的咖啡上吧，這次不是一句廣告詞，是真實的人生。」

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台灣失智症協會秘書長湯麗玉受訪時表示，非常感謝郭董願意前來會館，了解失智症議題，更慷慨解囊幫助會館運作。未來資金將用於房租補貼、開辦治療課程與家屬舒壓活動上，如果找到新場地，也不排除增加咖啡坊營業時間。

▲Young咖啡坊員工端出準備好的餐點。（圖／記者黃克翔攝）

「我們也很不好意思，經常讓民眾撲空。」湯麗玉提到，幾乎每天都有民眾到訪Young記憶會館想喝咖啡，抵達現場才知道咖啡坊只有週六營業。為了推廣年輕型失智症認知，協會也在物色更大的空間，讓教室與咖啡坊能同時存在，並培養更多年輕型失智者投入服務。

湯麗玉提到，目前全台約有1.2萬名年輕型失智者，罹病時正值中壯年、常伴隨行為問題，加上照顧者大多為仍在職場工作的配偶，往往受到更大衝擊。

台灣失智症協會設立Young記憶會館3年來，共服務全台各縣市的200多個家庭，也培養了10位Young咖啡坊員工。透過職務再設計，每位員工都在店內發揮能億，覺得自己不再是「沒有用」的人，也讓長時間處在照顧情境的家屬獲得支持與放鬆。

協會也將於9月28、29日在華山文創園區Young Coffee限定店，販售失智者親手製作的咖啡與餅乾，將這份溫暖化為長期的陪伴力量。