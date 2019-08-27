每天玩「史萊姆」2hrs！國小女手指「腫成香腸」　醫一看...指紋不見了



▲史萊姆由膠水、硼砂及亮粉製成，皮膚長時間接觸讓女童手指腫如香腸。（圖／蔡逸姍醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導



玩具「史萊姆」近幾年紅遍兒童圈，軟Q的觸感加上膠質柔軟，搭配亮粉混雜出多種顏色，讓小孩們愛不釋手！不過玩這種「黏土」要小心，台北一名女童趁著暑假每天玩史萊姆超過2小時，竟導致手指和手掌腫痛，家長發現她「手指腫成香腸」，就連指紋也跟著消失，緊急就醫檢查發現是「過敏性的接觸性皮膚炎」。

收治個案的皮膚科診所院長蔡逸姍表示，該名國小女童暑假期間在家DIY史萊姆黏土，並且每天玩2小時以上，導致皮膚出現紅腫發炎、脫皮掉屑的情況，局部皮膚還滲出組織液，手指腫得像香腸一樣，就連指紋也跟著消失。就醫判定為長時間接觸史萊姆所引發的「過敏性接觸性皮膚炎」。



▲女童每天玩2小時的史萊姆，皮膚長時間接觸導致過敏發炎。（圖／蔡逸姍醫師授權提供）

蔡逸姍指出，在給予女童口服抗組織胺藥物及外用類固醇、抗生素藥膏後，並且建議她勿直接接觸史萊姆，可戴手套或暫時避免把玩，才讓皮膚狀況好轉。她進一步指出，近2年因為網路上自製史萊姆的影片增加，使得門診因玩史萊姆所造成的手部皮膚炎或是誘發其他部位皮膚炎的比例多出3～5成。

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蔡逸姍說，史萊姆為Q彈的半固體物質，可任意拉長、揉捏，摻入亮粉或是小型塑膠玩具可製成多種樣貌，因可拉得很長，或是揉成糰狀，因此又被稱為「鼻涕蟲」或「水晶黏土」。它因價格低廉，且在家只要用膠水、亮粉、硼砂等成份即可DIY，但這些成分若長期接觸皮膚，恐會引發過敏性接觸性皮膚炎，而導致皮膚紅癢、脫皮或起水泡，長期甚至使指紋消失、皮膚苔蘚化。

想要享受玩史萊姆的樂趣，卻又不想染病上身？蔡逸姍提醒，可使用無硼砂配方，或是縮短接觸史萊姆的時間，一天控制於1小時內，也可戴手套降低過敏反應；手上有傷口或脫皮時，也應避免接觸。也提醒本身膚質較敏感的孩童，接觸時除了可戴上手套做好防護外，玩完後也要用肥皂洗手，避免把其中物質全吃下肚。