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中暑喝冷飲、吹電扇更慘！中醫曝「散熱6招」：吃辣、薑更有用

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▲夏天,電扇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲夏天喝冷飲、電扇對著頭吹，小心中「陰暑」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／甄至翔醫師

今年夏天好熱啊！感覺站在太陽下沒幾分鐘就頭暈好像中暑了，但其實你知道中暑還有很多不同的徵兆嗎？中暑就是元氣有虧或陰分不足，暑熱病邪就容易乘虛而入，分為陽暑、陰暑。

「陽暑」就是熱過頭，身體的排熱出問題。輕微的症狀有發熱、頭暈、頭痛、汗多、口渴、食慾不振。嚴重一點的會有呼吸急促、意識不清的情況。中醫師會依中暑的程度、症狀，中服用清暑益氣湯、白虎湯、白虎加參湯等等來治療。

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「陰暑」是因為使用過度或錯誤的消暑方式造成。例如大量的冰品、手搖杯，進到室內後冷氣、風扇對頭、身體狂吹。中了陰暑，身體的熱勢較低，容易頭痛、嘔心、甚至拉肚子。治療方面，因為毛細孔處於關閉的情況，需配合一些辛涼解表的藥來打開毛孔，另外，如果是因為食用涼冷食物造成腹瀉，伴隨一些感冒的症狀，就要配合芳香除濕氣的方子處理脾胃的濕氣。

▲▼夏天,天氣熱,陽光,太陽,熱,海邊,中暑。（圖／翻攝自pixabay）

▲出門要記得準備防曬用品、陽傘、帽子。（圖／翻攝自pixabay）

預防中暑撇步

◾炎熱的夏日外出時，隨時記得補充水分。
◾準備適合的防曬用品，如陽傘、帽子。
◾以寬鬆、透氣的衣服為主，以幫助身體散熱。
◾室內冷氣空調溫度以25～26度為主，勿過度頻繁進出溫差過大環境。
◾不要吃太多生冷的食物或洗冷水澡，造成腸胃的不適。
◾冬吃蘿蔔夏吃薑，飲食中適當加入生薑，調整胃腸機能。

夏日可多吃些清暑的食材

冬瓜：清熱養胃、利水、化痰。冬瓜湯可以治中暑、退高燒、醒昏迷。冬瓜與
鮮荷葉一起加水煮，可以消暑解渴。
絲瓜：清暑涼血、解毒、通便。
綠豆：清熱解毒、止渴消暑、利尿
蓮子：清心火、安神
生薑：溫胃散寒、止嘔

原則上，飲食以清淡為主，少吃油膩葷菜，勿食甜食、過甜水果及冰品，因為肥膩不易消化，甜食易生內濕、冰品更易傷脾胃。

本文授權自扶原中醫診所《醫師專欄》

關鍵字： 中暑 陰暑 陽暑 中醫健康 甄至翔 扶原中醫
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