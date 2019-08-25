「今天工作沒著落了...」失智咖啡館生意慘　他憂：是不是我不夠努力　

▲「Young咖啡坊」的店員清一色是年輕失智症患者擔任。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者謝承恩／綜合報導

「今日工作沒有著落了...」林大哥送了2桌客人的餐點，又幫忙貼餅乾袋貼紙，卻仍難掩心情落寞，看著日漸稀少的客人，這是Young 咖啡館的員工所面臨的憂心處境。

Young Coffee跟其他咖啡店有很大的不同，店員清一色是由年輕失智症患者擔任，從做咖啡、烤餅乾、輕食、招呼都難不倒他們。58歲的林善仁，患有輕度阿滋海默症，「自己常常忘記東西，可是在熟悉的環境做餅乾不會忘...能在這裡工作，會覺得自己是有用的。」

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▲台灣失智症協會經營的咖啡館，每周六開放線上預約用餐。

相較於日本紅極一時的「上錯菜餐廳」，這家台灣失智症協會經營的Young咖啡館卻鮮為人知，從去年（2018）開幕至今，就先對民眾打預防針說明，「店員可能動作較慢、會上錯餐點。」甚至店員還阿莎力招待，卻無法拉起搖搖欲墜的業績。

▲「班長」邱孟暉多送了一杯咖啡，很阿莎力跟客人說是店裡招待的。（圖／記者徐斌慎攝）

咖啡館經營一年多，生意時常不穩定，有時候還遇過準備好的餐點慘遭棄單，林善仁回家後，只能難過與太太分享，心情特別沉重，擔心自己即是不是不夠努力。除了林善仁之外，店內也有電子零件工廠的退休主管，63歲的林一申，綽號「班長」的63歲邱孟暉，大家都是共乘在失智症同條船上的朋友，更是Young記憶會館工作的夥伴，家屬也盼望民眾也能給咖啡館一個機會。

▲林一申還學會怎麼做拉花。（圖／記者黃克翔攝）

由於Young Coffee座落在師大附近的小巷子內，位置較不起眼，也並非天天營業。周一到周五的白天，是讓年輕失智症個案上課、讓家屬喘息的空間，只有每週六搖身一變，從早上10點到下午4點開放給民眾線上預約的咖啡坊。

▲「Young咖啡坊」開幕至今已推行1年多，歡迎民眾預約。（圖／記者黃克翔攝）

「每周六的這一天是失智症患者們透過一次次練習，終於能展現自己『能』的日子。」協會透露，也非常感謝之前願意光臨的朋友。咖啡館對患者來說是很重要的存在，尤其是越來越多年輕就失智的患者，病發年紀平均不到60歲，卻早早被職場淘汰，這裡是能幫助延緩病情的另一個舞台。

透過young coffee的經驗，咖啡館的工作，能幫助患者提高自信，感受到自己的價值及領薪水時的開心，盼大眾能多多支持。另外，為了讓無法到場或預約不到的民眾也能了解失智症，失智症協會於9/28-29二天，在華山文創園區有young coffee限定店，歡迎大家多多捧場。

Young咖啡坊



服務時間： 每周六 上午10:00 - 下午4:00

服務地點： 台北市大安區泰順街2巷4號－Young 咖啡

預約方式： 臉書搜尋「Young記憶會館」粉絲專頁，採線上預約