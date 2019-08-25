房事失敗「進不去」！夫驚慌帶妻求診：太太的洞不見了怎麼辦？

▲夫妻之間嘿咻卻驚覺「找不到洞」，趕緊求助醫生。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者李唯甄／高雄報導

夫妻間「嘿咻」原本是一件愉悅的事，日前卻有一對60歲的夫妻向醫院求診，丈夫一開口就問醫師「太太的洞不見了，怎麼辦？」，經醫師診斷，發現原來是妻子更年期後，產生「萎縮性陰道炎」，陰道黏膜太乾、造成開口不明顯。可以靠著塗抹雌激素藥膏改善。

根據《自由時報》報導，高雄小港高美泌尿科診所日前收治這對患者，發現這名婦女的陰道口其實可以辨識，只是因為更年期後的萎縮性陰道炎，造成陰道黏膜乾澀，陰道開口也變得不明顯，加上嘿咻時「太乾」，女性容易「性交疼痛」，因此才讓丈夫誤以為「太太的洞不見了」。

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「60歲好像有點太早了！」，正薪醫院婦產科醫師侯弘志聽到案例後表示，陰道閉鎖的症狀其實很少見，而且大多發生在80-90歲、已經沒有性生活、或是失去伴侶的老年人身上，60歲就發生的案例還是首次聽到。侯弘志建議，除了可塗抹含有動情素的荷爾蒙藥膏來改善症狀，如果婦女確認沒有乳房腫塊、沒有乳癌家族史，肝功能也正常的話，還可以藉由補充口服荷爾蒙來預防。

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