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奇異巧合讓她救人兩次！　骨髓配對成功機率十萬分之一

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▲▼一個人一輩子可以捐髓救人已經不容易了，骨髓配對成功的機率僅十萬分之一，但曾玉珠卻能在兩年內救了兩個人，更救了兩個家庭。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

「救人的感覺很好，我很幸運可以救兩個人」！一個人，一輩子可以捐髓救人已經不容易了，骨髓配對成功的機率僅十萬分之一，但這位善心人士卻能在兩年內分別配對成功兩次，救了兩個人，更救了兩個家庭。

「因為妳的愛，我才能存在」！2019世界骨髓捐贈者日感恩活動24日在新北市蘆洲靜思堂起跑，兩次配對成功、救了兩個家庭的曾玉珠與家人特別出席與會。

骨髓配對成功的機率僅十萬分之一，曾玉珠說自己何其有幸，兩次配對成功，分別捐贈兩次造血幹細胞救人，這樣的機率實是很低，她卻擁有兩次救人的機會。

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▲▼一個人一輩子可以捐髓救人已經不容易了，骨髓配對成功的機率僅十萬分之一，但曾玉珠卻能在兩年內救了兩個人，更救了兩個家庭。（圖／慈濟基金會提供）

曾玉珠第一次捐贈骨髓幹細胞，相隔兩年，第二次配對上，透過周邊血捐贈造血幹細胞，菩薩給予她的健康身體，讓她成功救了兩個人，兩個家庭。

曾玉珠的先生笑著說，剛開始接到慈濟志工電話還以為是詐騙集團，冷處理了兩天，志工不放棄，在家門口「站」了兩天，才確定這是真的。

第一次的捐贈是從腸骨收集骨髓幹細胞，先生擔心不已非要跟隨陪伴，第二次捐贈，看到妻子兩年來健康更好，確定安全無虞，完全放心地讓妻子到花蓮完成救人的任務。

每年九月的第三個星期六，為「世界骨髓捐贈者日」（World Marrow Donor Day，簡稱WMDD）。2019年9月21日，全球各地都將盛大舉辦感恩捐贈者活動。

▲▼一個人一輩子可以捐髓救人已經不容易了，骨髓配對成功的機率僅十萬分之一，但曾玉珠卻能在兩年內救了兩個人，更救了兩個家庭。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟骨髓資料庫自1993年成立以來，至今(2019/07/31)已完成5,400多位移植案例數，5,400多位病人因此獲得重生，亦拯救5,400個家庭脫離病苦。全球仍有許多等待移植的病人，需要招募更多的志願者建檔捐贈。

慈濟骨髓幹細胞中心目前每個月平均接到300位病人透過移植醫院提出配對申請，但每個月同意捐贈人數僅有30人，捐贈與等待的比例為1:10，一年下來超過三千位血液疾病患者等待移植的希望落空。

慈濟骨髓幹細胞中心自八月起至九月底在全臺各縣市舉行宣導與感恩全球捐贈者活動。8月24日臺北、臺中兩地率先登場，慈濟志工分別以音樂會、快閃、街頭宣導、驗血建檔與茶會等活動，在全臺各縣市向捐贈者致敬說感恩，歡迎您的參加。感恩您的愛！

▲▼一個人一輩子可以捐髓救人已經不容易了，骨髓配對成功的機率僅十萬分之一，但曾玉珠卻能在兩年內救了兩個人，更救了兩個家庭。（圖／慈濟基金會提供）

關鍵字： 慈濟 骨髓 捐贈 救人 幹細胞 血癌
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