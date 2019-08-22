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長照2.0升級計畫！　衛福部要推「住宿型照顧資源」

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▲人口老化、高齡社會、老人、外勞、長照▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文宣布要推出長照2.0升級計畫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

總統蔡英文宣布要推出長照2.0升級計畫，著重在「住宿機構病患」及「家屬照顧服務」。衛福部長照司副司長周道君表示，進階計畫主要是發展「住宿型照顧資源」，讓家中照顧能力比較不足的失能者可以得到完整的照顧服務。

蔡英文今（22）日出席醫師公會「居家失能個案家庭醫師照護方案」開跑記者會，致詞時提到，長照2.0自106年上路至今，累積服務人次以達28萬次，病患出院後與長照服務接軌的天數，也從62天縮短為7.33天，顯示不只服務範圍擴大，時效性有大幅提升。

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為讓長照2.0落實升級，蔡英文也宣布，衛福部近期已規劃「長照2.0升級計畫」，將現階段著重的居家與社區照顧，延伸到住宿機構。周道君說，原先的長照2.0主軸是放在居家式和社區式照顧，照服員可以到家中服務，或是民眾白天將失能者送到日照中心等機構接受服務。

但周道君提到，有些民眾儘管有使用居家式或社區式照護，平時或是晚上的照顧能力仍然不足，有些還是需要送到有24H服務的機構，因此這次計劃的進階版是以既有的概念，進一步發展住宿型照顧資源，讓這些照顧能力不足的家庭，有更完善的體系，讓失能者得到較好的照護資源；目前相關正式方案還在加速討論中，相關政策確定後，會盡快對外公布。

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