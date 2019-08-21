東南亞病媒蚊超殺！台屈公病及登革熱疫情蔓延...這4國家列第一級注意



▲屈公病目前境外移入36例、本土1例新北市，高雄市累計6例境外移入。（圖／高雄市衛生局提供）

記者林妤柔／綜合報導

截至8月20日，今年全國累計37例屈公病病例(境外移入36例、本土1例新北市)，高雄市累計6例境外移入。疾病管制署8月19日公布高雄市今(108)年第6例境外移入屈公病確診個案，為居住旗山區永和里50多歲本國籍女性，工作地於六龜區義寶里，疫調後發現個案於8月8日至8月18日至緬甸從事國際志工服務，同行者6人無疑似症狀，8月18日出現發燒、骨頭痛症狀，當(8/18)日入境高雄國際機場，因發燒經機場檢疫站抽血、檢驗登革熱NS1快篩結果為陰性，結果確診為屈公病。

衛生福利部疾病管制署近期公布今年屈公病病例數，為自民國96年10月列入法定傳染病以來歷年同期最高。鄰近之泰國疫情處流行期、印度、馬爾地夫疫情持續，加上緬甸，這4國旅遊疫情建議列為第一級注意。此外，馬來西亞及巴西疫情亦持續中，且病例數皆高於去年同期。本市屈公病境外移入病例累計6例，其感染國家中緬甸佔4例、馬來西亞及泰國各1例。



▲屈公病和登革熱主要透過帶病毒的埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬而感染。（圖／高雄市衛生局提供）

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衛生局表示，屈公病傳播媒介及模式與登革熱類似，主要透過帶有病毒的埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2-12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，屈公病發病初期的症狀與登革熱非常類似，主要症狀是突然發燒、頭痛、疲倦、關節痛或關節炎、肌痛及下背痛，約半數的病患會出現皮疹，症狀約持續3-7天。

此外，8月19日同日高雄市亦確診第49例境外移入登革熱確診病例，疫調發現個案為本國籍外派員工，居住楠梓區惠民里50多歲男性，5月30至8月13日期間至越南洽公，返國後8月13日至16日前往美濃區祿興里老家，8月16日出現發燒、頭痛症狀，隔(8/17)日至醫院就醫並抽血檢驗登革熱，快篩結果呈陽性，確診為登革熱第二型。



▲高雄市今年屈公病及登革熱境外移入病例數為歷年同期最高。（圖／高雄市衛生局提供）

依個案可能被感染期間居住地及活動史研判，感染地為越南。今年東南亞蟲媒傳染病威脅進逼，不僅登革熱疫情嚴峻，屈公病的疫情也持續蔓延，依據國際疫情監測顯示，目前泰國、新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、寮國、菲律賓、印尼、斯里蘭卡及馬爾地夫等東南亞國家，其登革熱疫情正處高峰或流行期，且病例數多高於近年同期。

高雄市今年屈公病及登革熱境外移入病例數，為歷年同期最高，截至目前49例登革熱境外確診數，為去年同期2倍。高雄市本土登革熱計51例，分布於9個行政區22里，截至目前，17個里已解除疫情警報，因應開學在即，返鄉探親、旅遊民眾已陸續回國，呼籲市民朋友返國後兩週內提高警覺，倘有不適症狀，就醫應告知旅遊或活動史。