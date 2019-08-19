窮盡心力求子12年　中醫調理4個月翻轉孕氣喜獲麟兒

▲一對陳姓夫婦費盡心力求子12年，終於在台南市立醫院中醫部張烱宏醫師中醫調理下，即好孕成真，自然懷孕生產喜獲麟兒，醫療團隊為他們祝賀。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

一對陳姓夫婦30歲結婚，原以為生孩子是順理成章的事，但12年來卻在「想要有個孩子」的期盼中辛酸度過，求診無數中西醫，檢查結果都是正常，人工生殖也一再嘗試，就是無法懷孕，前後花費上百萬元，最後求診台南市立醫院中醫部張烱宏醫師，花4個月中醫調理即好孕成真，自然懷孕生產喜獲麟兒。

台南市立醫院中醫部張烱宏醫師指出，陳姓夫婦12年來求1子而不得，除求醫中西醫治療，西醫婦產科醫師建議人工生受孕或試管嬰兒，可惜一再嘗試，卻是一次次無情的打擊，12年來，受盡身心折磨，親朋好友的關愛也是無形的壓力，經濟更是沉重的負擔。

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陳太太去年經朋友介紹，前往診台南市立醫院中醫部求診張烱宏醫師，張醫師想起初診時陳太太說：「我們夫妻努力了12年，用盡各種方式，真的想要一個孩子，永不放棄直到無法生育為止，希望醫師可以幫助我們。」

張烱宏醫師表示，臨床上常遇到相似的狀況，不孕夫妻接受一定範圍的檢查評估後，最後仍找不到特定不孕病因，而被歸類為不明原因不孕。但找不到原因，並非代表正常。市醫好孕團隊張烱宏和王淑秋醫師，花了兩個多星期研究陳太太12年來一大疊的中西醫病歷與基礎體溫。除發現陳太太除卵巢退化外，其他並無明顯異常，經抽絲剝繭發現她的受孕基礎體溫，黃體期未達36.7度，懷疑這可能是造成不孕的原因。

▲張烱宏醫師發現陳太太受孕基礎體溫，黃體期未達36.7度，懷疑這可能是造成不孕的原因。

張烱宏醫師依據中醫理論診斷為痰濕和寒痹瘀阻所致，除了給予利濕化痰、溫經化瘀中藥外，並於三陰交、豐隆穴針灸，持續治療4個月後，基礎體溫高溫期超過16天，12年來第一次月經延遲，經驗孕為陽性。此外，懷孕過程持續中醫安胎，於2019年6月底產下一個健康的男寶寶。

陳姓夫婦現身說法指出，12年求子過程，中醫、西醫、傳統民俗、求神拜佛能試都試過，只要有人介紹或聽到什有利生育的訊息，都會去嘗試，也做3次人工受孕及2次試管嬰兒，但結果是一次次的失望，當求助張烱宏醫師中醫調理，終於一圓了12年來的「懷子夢」，當確認懷孕的那刻，兩個人並沒有抱頭痛哭，反而是不敢相信眼前懷孕的事實，因為這個「好孕」足足盼了12年，一切都太令人喜出望外，連孩子出生至今，想想有時還不敢置信，他們希望以自己經歷，去鼓舞目前仍不孕的夫婦，能堅持信念永不放棄。

張烱宏醫師表示，不孕症牽涉問題非常複雜，可先藉由現代醫學檢查是否有賀爾蒙或器質問題，配合中醫望、聞、問、切四診，理出不孕原因，針對不孕問題，擬出不孕的中西醫治療策略，如此可翻轉不孕人生。