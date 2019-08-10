抖腳喝飲料還摔筆…挨批問診態度差　亞東醫院女醫師回應了

圖文／鏡週刊



有民眾向本刊投訴，指一對兄妹前往板橋亞東醫院就診，不過看診的女醫師卻態度不佳，不但未穿著制服，還抖腳喝飲料、摔筆，而且對於病況一問三不知，現場還有一名男醫師也在滑手機，對病患未予尊重。該名女醫師則表示，與病患在溝通上有落差，事後他們也打電話來取消手術；她在專業上同樣獲得不少好評，不能因個案就毀人名譽，對專業、用心的醫師並不公平。

本刊接獲民眾爆料，指一名男子陪同未成年的妹妹前往亞東醫院， 並洽詢手術事宜，沒想到一進診間就看到主要看診的女醫師未穿醫師袍，與2名男性實習醫師分別在抖腳喝飲料和滑手機；由於妹妹的患部在靠近胸部，女醫師不但未請在場男性迴避，就要求掀開衣服觀看，口氣和態度都不佳。

民眾表示，女病患當場有向醫師表示患部會疼痛，也擔心會惡化變質，但女醫竟說「變質我不負責」，要求直接安排手術割除後檢驗；病患與家屬無法當下做決定，希望能回家討論，但女醫師卻回：「我們病患很多，要排1、2個月，若不要再打電話取消！」說完就一臉不耐煩地摔筆。

投訴人指出，該名女醫師還擔任科主任，病患問了自己擔心的問題未獲答覆，居然說不負責，甚至態度不佳摔東西，不敢再看該醫師的診。

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本刊詢問該名女醫師，她嚴正駁斥，表示此事發生在去年，她認為是與病患間的溝通有落差，也早已一一回覆相關問題。當天是她累了喝飲料，並未態度不佳；且同診間的實習男醫師是在用手機查資料，未有窺探病患隱私的行為。且病患在預約手術後，也自行打電話來取消，為何會在事後又投訴，令人匪夷所思。

女醫師強調，自己每天看診上百位病患，不能僅因個案投訴，就抹煞認真做事的醫師，更何況自己問診一向合情合理，也常受許多病患推崇，絕無惡劣情事發生。若有人要惡意抹黑，她絕對要提告捍衛名譽。

亞東醫院則表示，醫院已向患者解釋、回應，病患也未再追究相關情事。



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