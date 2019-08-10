長輩勸「吃胎盤超補」她驚呆！名醫PO「無碼照」回19字…網全掉下巴



▲胎盤究竟能不能吃？坊間傳說讓許多孕媽心慌慌。（圖／蘇怡寧醫師授權提供，圖片經黑白處理）



記者李佳蓉／綜合報導

坊間流傳吃「胎盤」不僅補身還能養顏美容！過去甚至有河南媽媽產子後要求打包新鮮胎盤回家燉湯的新聞。但胎盤真的能吃嗎？一名即將臨盆的孕媽私訊婦產科名醫蘇怡寧，苦訴長輩勸「吃胎盤很補」，但爬文後又擔心胎盤沒營養甚至有感染疑慮，不知該如何是好。醫見私訊後，貼出「無碼照」並親回19字，立馬解開她疑惑。

婦產科名醫蘇怡寧在粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》為網友們解惑，分享一名快臨盆的孕媽猶豫是否要將胎盤留下，只因長輩勸「吃了很補」，卻爬文發現並沒大家說的那麼神奇且還可能感染，讓她心慌慌。究竟胎盤可不可以吃？醫師利用科學理論，先分析人肉可以吃，消化分解後即為碳水化合物、蛋白質、脂肪和維生素等等，「但你會吃嗎？」同樣的胎盤也為人體組織，再問網友「你會吃嗎？」

坊間流傳吃胎盤很補，引發蘇怡寧質疑，「那你為何不吃老鼠的胎盤，為何不吃羊胎盤，不然要是這麼補應該要常常補啊！」且直言動物胎盤量多又便宜，天天都有得吃，女人一生才生幾胎，若都等著吃自己肚內的胎盤，補身效率很差吧？再加上按照「吃啥補啥」的理論，人們愛吃豬肝、豬腦補身子，「為啥你不吃人肝不吃人腦，偏偏要吃胎盤這邏輯我不行。」



▲市面上的豬肝料理也是許多網友們的心頭好。（示意圖／記者黃士原攝）

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至於網友擔心感染問題，蘇怡寧則解釋，胎盤來源比牛豬羊肉更單純，「你知道你昨天吃的那隻牛有生病嗎？」提醒只要煮熟就好。並猜測胎盤口感應該像牛雜料理中的「肺」，還開玩笑地說「順便臍帶也可以一起，四神湯不錯。」仔細又幽默地回覆網友，但最後仍勸「（吃胎盤）我是真心不懂啦！」並附上無碼胎盤照，上頭還緊連著新鮮臍帶，血淋淋的畫面讓網友們看了掉下巴。

胎盤補身的坊間傳說引發網友熱議：「很讚的分析！剛看到差點噴茶～太噁了」、「之前聽人遊說的時候，有點心動，但看完文章之後就死心了」、「第一次看蘇醫師的文章到有反胃的感覺」、「她是不是三更餃子看了100次被洗腦了」、「難怪我生的時候，醫生和護士一共問我三次，胎盤要不要帶回去，原來是看我要留著吃嗎？」、「餃子系列電影看太多了喔。」



▲曾有來自河南的孕媽產子後要求打包「新鮮胎盤」要回家燉湯，讓醫護看傻眼。（圖／蕭勝文醫師提供）



婦產科名醫蕭勝文真的遇過一名來自河南省的媽媽在順利產下3千多公克的男嬰後，她竟立馬要求「打包新鮮胎盤」要帶回家燉湯，熱心的媽媽還分享，「胎盤除了能煮湯外，還能包水餃、熱炒、做丸子和煮粥等5種吃法」，讓現場的護理師全嚇歪。

蕭勝文受訪時指出，遇到要求將胎盤打包的媽媽並非第一次，且大多來自大陸，她們認為吃胎盤能夠「補身體」，因此會要求醫護人員幫忙「打包」，以方便帶回家料理烹飪，但也因為由子宮內排出的胎盤鮮血淋漓，因此得經過多道程序處理才能烹飪食用。他也解釋，有些省份的習俗，是將胎盤帶回埋在自家院子，據說具有保平安的作用。一般產後的胎盤都當作「醫療廢棄物」處理，收集起來並一起火化，他也提醒媽媽們：「要打包要提早說，不然通常直接丟棄喔」。

中華民國中醫師公會全國聯合會副秘書長彭溫雅受訪時指出，打包「新鮮胎盤」，並不是中醫使用的紫河車。她解釋，中藥「紫河車」由人體胎盤風乾所製成，又稱人胞、胞衣，經過清洗、乾燥、通風、炮製和消毒等過程所生成，市售也有以豬胎盤風乾製成者。其富含蛋白質，具有補腎助陽的作用，臨床上也用於氣血虧虛、 面色萎黃等症狀，但醫師也提醒，還是得依體質開立藥材。