▲別把發胖當水腫！台灣5成女性是「泡芙人」，3大錯誤減重法害慘人。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

別再把發胖美化成「水腫」了！台北醫學大學附設醫院體重管理中心主任王偉表示，體脂率超過30%以上，就符合「泡芙人」標準，而臨床觀察，台灣約有5成的女性都屬此類，原因除了不愛運動外，也與3大錯誤減重方式有關。

王偉提到，許多人變胖都稱自己是水腫，殊不知在醫學上，水腫的定義僅限於水分堆積於細胞外，尤其容易出現在肝臟、腎臟或心臟衰竭的病患，因細胞衰竭，特別容易出現此症狀。而體脂超過30%的泡芙人，則是因體內脂肪細胞過多，脂肪細胞本身含水量就多，身形看起來較為鬆垮，也會讓人有水腫的錯覺。

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▲吃多一定不會瘦，但錯誤的減重方式也會讓你「瘦」不了。（圖／pixabay）

王偉表示，泡芙人的成因，主要與不當減重有關，常見的錯誤方式包括「斷食」、「只吃單一食物」與「不吃澱粉」。他解釋，當上述方法減重時，固然瘦得快，但若身體未攝取足夠的蛋白質，身體就會從肌肉中分解蛋白質產生熱量，肌肉組織被破壞難以長回，未來若不幸復胖，長回來的的公斤數都是脂肪，幾次惡性循環下來，減重也變得越來越困難。

「節儉基因」也是減重不成功的重要關鍵，王瑋提到，人體很節儉，當吸收到多餘熱量並不會排掉，而是轉化為脂肪儲存，此時若未靠運動等方式消耗，脂肪就會長期囤積在體內，這也是許多人中年發福的主因。

▲醫師表示，擺脫泡芙人須遵守3原則。（圖／示意圖／pixabay）

到底該如何減重才能擺脫泡芙人稱號？王偉建議遵循「少吃、多運動、補充足量蛋白質」3原則。以60公斤的成年女性來看，一天的基礎代謝率1200大卡，上班活動則需多消耗500大卡，若想要穩定減重，每天吃到基礎代謝率量即可，但切記蛋白質要與體體重比需達1：1，也就是60公克，才能防止肌肉被消耗掉。

多運動也是減重成功的關鍵之一，不過，王偉提醒，單純的運動並不會改變體重，只會增加心肺能力，如果想讓肌肉含量增加，一定要遵照上述吃法，才會增加肌肉含量。長期減重的成功關鍵在於生活型態改變，一週7天至少要運動5天，每次20分鐘以上才有效。

若想趁夏天快速消脂，則建議做TABATA等高強度間歇性運動，每次至少做滿1小時，配合飲食習慣改變，大約2周就能看到成效。