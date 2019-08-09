想和老婆壞壞！小頭秒軟趴地...營養師激推「7大神物」補起來



▲這些食物能幫助男生「硬起來」。（圖／ETtoday資料照）

文／杯蓋

男人講到性，想到的一定是持久、硬度，所以今天要來簡單介紹幾種食物，希望能夠幫助大家獲得性福。

首先在介紹食物之前，先來聊聊男人的生殖器陰莖，陰莖主要是由兩支陰莖海綿體及一支尿道海綿體構成，平時陰莖軟軟的時候，小動脈和海綿體是縮著，形成阻力，使動脈的血只有少部分會流到海綿體，這時陰莖內的靜脈是打開的，把血液送出陰莖外。當勃起的時候，血液經由動脈流入陰莖海綿體，陰莖海綿體充血後，靜脈會被壓住，導致血液無法回流，讓海綿體充血，這時外層的白膜會維持硬度陰莖。

會讓男人勃起的因素，包括精神上的影響還有器官的反射，精神上就像是五感，聽到、看到、摸到、聞到甚至是吃到，而器官的反射，像是生殖器、直腸或是膀胱受到刺激後，男性荷爾蒙會使腦部釋放出神經傳導物質，傳遞至副交感神經，引發勃起。

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▲男性荷爾蒙會使腦部釋放出神經傳導物質，傳遞至副交感神經，引發勃起。（圖／記者李佳蓉攝）

男人睡覺起來會「一柱擎天」的原因是，睡眠中快速眼動期(REM睡眠)時腦中樞緣的反應，是一種「自發反應」。講這麼多，主要是想介紹，想要有正常勃起的功能，必須有適量的男性荷爾蒙、腦與脊髓周邊神經，以及陰莖的血管與海綿體組織必須完整，如果其中一個部位損傷，勃起功能就可能出現障礙，當然精神還有心理也是很大的影響因素。

這邊介紹一些食物，以及一些營養素，希望能夠幫助男性保健：

1.深綠色蔬菜：富含葉酸，而葉酸與細胞分裂有關能夠幫助改善精子質量。

2.瘦肉：富含精氨酸，精氨酸為一氧化氮的前驅物，能夠幫助血管擴張，增加男性充血，改善勃起功能障礙。

3.燕麥：富含左旋精氨酸，能夠幫助血管擴張，增加男性充血，改善勃起功能障礙。

4.核桃、魚：富含omega3脂肪酸，能夠減緩血管內皮細胞的發炎反應，維持血管彈性，幫助男性保養，改善勃起功能障礙，一般建議一週攝取1-2次魚類，每天吃1份堅果類。

5.辛辣食物：能夠提高體內睪固酮水平，且有研究發現辣椒素能觸發腦內啡，增加「好」感。

6.南瓜籽、海鮮：富含鋅，男性精液富含鋅，補充鋅能夠增加精子的質量。

7.蕃茄：富含茄紅素，能預防前列腺癌。

綜合來說，飲食部分主要針對保健做預防，適量攝取海鮮、魚、貝類，除了能夠提供蛋白質外，包含鋅、精胺酸，對男性都有幫助，而魚油對於血管又有保護心血管的功能，建議每週只少吃2次深海魚，每次大約2-3份，而堅果類含許多礦物質，及維生素E，建議每天吃一份。

本文經授權轉自：營養初 Nutrue - 營養師杯蓋