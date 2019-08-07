ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

少女打工捐卵賺學費　子宮頸癌病變...瞬間天堂墜地獄

陳凱力

ETtoday健康雲

▲少女打工捐卵賺學費　子宮頸癌病變...瞬間天堂墜地獄。（圖／東元醫院提供）

▲楊文瑞醫師表示，一般而言只要在取卵前後多加注意飲食攝取和生活習慣，攝取優質蛋白質及補充足夠的電解質和水分能改善一些卵巢刺激帶來的不適感。（圖／東元醫院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹有位 21 歲少女想在暑假打工賺錢，透過網路搜尋才知道原來捐卵 可以獲得 9 萬 9 仟元的營養費，欣喜若狂的來到生殖醫學中心評估捐卵，檢查後赫然發現，竟罹患了早期子宮頸癌病變，當下少女的心情有如天堂掉進地獄，經過艾微芙生殖醫學中心轉診回東元綜合醫院婦產科接受早期子宮頸癌病變治療及手術，目前已經順利恢復健康，更於近日完成了捐卵。

心理諮詢師顏巧雯表示，每年上千位捐卵諮詢評估，合格機率卻不到三成， 通常在捐卵前會安排捐贈者進行生殖醫學諮詢並提供免費的染色體、貧血、肝炎傳染病、遺傳疾病等健康檢查，來確保卵子的品質。此外，進行完整的檢查可以及早發現身體的問題並即時治療，捐卵除了捐贈助人，還能同時守護自己的生育力與健康。

請繼續往下閱讀...

▲少女打工捐卵賺學費　子宮頸癌病變...瞬間天堂墜地獄。（圖／東元醫院提供）

▲依人工生殖法規定，卵子的捐贈者限定年齡為 20 至 40 歲，精卵捐贈者必須無償捐贈。

艾微芙國際生殖醫學中心機構主持人楊文瑞醫師指出，依人工生殖法規定，卵子的捐贈者限定年齡為 20 至 40 歲，精卵捐贈者必須無償捐贈， 但是受贈的夫妻可委請醫療機構提供捐贈者營養費或營養品、必要的檢查費、醫療費、工時損失費、及交通費，當捐贈成功後，使得受贈夫妻活產一次後，即終身不得再捐贈。

楊文瑞醫師表示，一般而言只要在取卵前後多加注意飲食攝取和生活習慣，攝取優質蛋白質及補充足夠的電解質和水分能改善一些卵巢刺激帶來的不適感，建議多選食高生物價蛋白質，如：魚類、肉類、奶類及乳製 品、蛋、大豆及其製品對人體有較高的消化吸收率，能提高血液蛋白含量。

另外，運動飲料的電解質水和白開水對半稀釋每日飲用 2000ml 以上，能有效減緩水腫現象。也可透過富含鉀的香蕉、番茄、新鮮蔬菜和穀類等來補充礦物質。楊文瑞醫師呼籲，近年隨著醫療技術的進步，已大符降低捐卵風險以及捐贈前來帶來的不適感，捐贈者須選擇專業的生殖醫療院所，讓捐贈的同時健康與安全也多一份保障。 

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

關鍵字： 捐卵 東元醫院 艾微芙生殖醫學中心 東元綜合醫院
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

15歲男暑假狂熬夜「爆長痔瘡」　醫揭「年輕化關鍵」：都是它害的

少女打工捐卵賺學費　子宮頸癌病變...瞬間天堂墜地獄

看名醫免排隊！振興醫院攜手49診所　日保留300名「轉診號」

跌倒傷到下顎骨變「臉歪暴牙」　20歲女靠「顳顎治療」變正妹

快看藥單！長期服用「抗膽鹼效果強」藥物...恐增失智風險

放暑假「熬夜打手遊+久坐」　台中15歲國中生引發痔瘡

88風災痛失3子！她7次試管「拚回雙胞胎」　夫淚：讓我重生第二次

看直線會彎曲！他當白內障拖2月　就醫才知這裡「皺」掉了

新竹女「咳嗽+背痛1週」　驚！竟是肺癌合併骨轉移　

台南登革熱+1　安南區5旬男「2次採檢」才確認...感染源還不明

讀者迴響

回到最上面