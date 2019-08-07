少女打工捐卵賺學費　子宮頸癌病變...瞬間天堂墜地獄

▲楊文瑞醫師表示，一般而言只要在取卵前後多加注意飲食攝取和生活習慣，攝取優質蛋白質及補充足夠的電解質和水分能改善一些卵巢刺激帶來的不適感。（圖／東元醫院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹有位 21 歲少女想在暑假打工賺錢，透過網路搜尋才知道原來捐卵 可以獲得 9 萬 9 仟元的營養費，欣喜若狂的來到生殖醫學中心評估捐卵，檢查後赫然發現，竟罹患了早期子宮頸癌病變，當下少女的心情有如天堂掉進地獄，經過艾微芙生殖醫學中心轉診回東元綜合醫院婦產科接受早期子宮頸癌病變治療及手術，目前已經順利恢復健康，更於近日完成了捐卵。

心理諮詢師顏巧雯表示，每年上千位捐卵諮詢評估，合格機率卻不到三成， 通常在捐卵前會安排捐贈者進行生殖醫學諮詢並提供免費的染色體、貧血、肝炎傳染病、遺傳疾病等健康檢查，來確保卵子的品質。此外，進行完整的檢查可以及早發現身體的問題並即時治療，捐卵除了捐贈助人，還能同時守護自己的生育力與健康。

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▲依人工生殖法規定，卵子的捐贈者限定年齡為 20 至 40 歲，精卵捐贈者必須無償捐贈。

艾微芙國際生殖醫學中心機構主持人楊文瑞醫師指出，依人工生殖法規定，卵子的捐贈者限定年齡為 20 至 40 歲，精卵捐贈者必須無償捐贈， 但是受贈的夫妻可委請醫療機構提供捐贈者營養費或營養品、必要的檢查費、醫療費、工時損失費、及交通費，當捐贈成功後，使得受贈夫妻活產一次後，即終身不得再捐贈。

楊文瑞醫師表示，一般而言只要在取卵前後多加注意飲食攝取和生活習慣，攝取優質蛋白質及補充足夠的電解質和水分能改善一些卵巢刺激帶來的不適感，建議多選食高生物價蛋白質，如：魚類、肉類、奶類及乳製 品、蛋、大豆及其製品對人體有較高的消化吸收率，能提高血液蛋白含量。

另外，運動飲料的電解質水和白開水對半稀釋每日飲用 2000ml 以上，能有效減緩水腫現象。也可透過富含鉀的香蕉、番茄、新鮮蔬菜和穀類等來補充礦物質。楊文瑞醫師呼籲，近年隨著醫療技術的進步，已大符降低捐卵風險以及捐贈前來帶來的不適感，捐贈者須選擇專業的生殖醫療院所，讓捐贈的同時健康與安全也多一份保障。