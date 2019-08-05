父親節禮別亂送！5大保健品「挑選禁忌」曝：有瘀青禁吃魚油

▲有人會選擇保健食品做為父親節送禮。（圖／CFP）

文／段方琪（Kiki）

父親節到了，許多人會帶爸爸去吃大餐，你是否想過送爸爸一個不一樣的禮物，近年養生風盛行，因此，相信保健食品將會是父親節禮物中最好的選項之一，但是如何選購保健品呢？以下有幾種建議：

1. 高蛋白飲品：以往所認知的「亞培x素」只有臥床人才能，其實大錯特錯！隨著年紀上升，體力下降，身體對於營養素吸收率也會變差，此時肌肉量會越來越少，你會發現老人家步履蹣跚，這時就需要高蛋白飲品，但是選購這商品時，要特別注意， 如果您家人有糖尿病或是血糖控制不穩時，建議買糖尿病專屬的飲品或是不會上升「升糖葡萄糖指數(Glycemic index) GI」的飲品。

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2. 保肝商品：加班熬夜是許多爸爸常態，當然肝不好很多台灣人的問題，建議這時候可以買一些養肝的蜆精、薑黃或是B群；錠劑、膠囊吃的方便，喝的吸收快，這些劑型都是很好的選擇。

3. 增強體力：瑪卡，說到這商品，在藥局選購時，會不好意思以為跟壯陽有關，因此有些人會去賣場藥局選購，其實在許多顧客食用後精神體力都變好，瑪卡可提升運動表現和肌肉能量，因此，此項商品送禮自用都是不錯選擇，女性也可食用。

▲購買保健品要注意與其他藥物是否有交互作用。（圖／達志／示意圖）

4. 保骨本鈣片：許多人年紀大會有全身痠痛、睡不好情形，其實詳細檢查後都有骨質疏鬆、鈣質流失情形，這時候如果補充足夠的鈣片，以上情形都會改善，另外鈣的吸收是需要維生素D的，近年來許多維生素D產品，有滴劑、錠劑，可搭配鈣片食用，改善不適。

5. 心血管保健品：魚油當中富含的Omega-3多元不飽和脂肪酸，研究證實對於心血管疾病預防上是有幫助的，這也是外國人最愛購買的保健品之一，但是如果有在服用抗凝血藥的人，食用魚油要注意，有可能有出血危險，因此身上有不明瘀青時，就不要服用魚油。

你還在猶豫買哪一種禮物嗎？選擇健康就是對爸爸最好的禮物！

段方琪（Kiki）藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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