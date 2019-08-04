影／眼刺痛「找無兇手」...醫翻眼結膜「秒彈黑點」嚇傻：是蟲屍！

▲蟲子衝進老翁的眼結膜慘死，醫師夾出黑蟲屍體 。（圖／陳加宇醫師提供）

記者謝承恩／綜合報導

一位60歲出頭的伯伯走進診間表示「今天早上騎車騎到一半，被刺了一下。揉也揉不出東西，覺得顛顛痛痛的」，就醫後經機器仔細檢查，發現伯伯右眼靠近眼頭的部分，隱隱約約包裹著個小黑影。醫師隨即拿起聶子，小心翼翼地翻開鬆弛的結膜，果然看到一隻死亡的小黑蟲！

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彰化縣員林市明明眼科醫師陳加宇研判，這隻小蟲應該是患者騎車時不慎飛入，加上鬆弛的結膜恰好覆蓋住，所以他才會找不到異物、也揉不出，若忽略這隻小黑蟲，嚴重還會引起細菌感染。醫師進一步解釋，結膜是一層半透明的黏膜組織，與透明的角膜構成眼球表面，有如眼睛的皮膚一般，若是依附著眼球的部分就稱為球結膜，附著於眼瞼上叫做瞼結膜。

陳加宇說明，球結膜表面是一層上皮組織，上皮下有鬆散的結締組織，讓眼球可以靈活的轉動，而該名患者上了年紀「結膜鬆弛」，加上地心引力的影響，皮膚與結締組織都會漸漸老化鬆弛，最明顯的就是臉上的皺紋增加、眼袋凸出、眉毛以及眼瞼下垂，就連眼球表面的結膜也會鬆弛！

醫師提醒，有些人的球結膜便日益鬆弛，尤其以角膜下方接近下眼瞼邊緣的結膜最為厲害，嚴重者在閉眼時甚至會凸出於眼瞼閉闔處！而影片中的伯伯正好是結膜鬆弛的案例，才會讓小黑蟲在眼球內玩起了躲貓貓。

諮詢專家／彰化縣員林市明明眼科陳加宇醫師