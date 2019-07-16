不只威脅幼童！14歲國中生也腸病毒重症　「逾10歲個案」今年首見

▲今年社區腸病毒71型病毒活動持續。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

目前腸病毒疫情正處高峰，疾病管制署今（16）日公布，上週門急診就診達1.7萬人次且又新增一例腸病毒重症，值得注意的是，腸病毒重症高危險群以5歲以下幼童為主，本次確認個案為北部14歲國中男生，為今年腸病毒重症中唯一年齡超過10歲的病例，情況少見。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案於6月29日起陸續出現發燒、非特異型皮疹、手足口病及疱疹性咽峽炎等症狀，經過三四天後因為意識狀態改變送醫，到急診時已經出現抽搐狀態，收治加護病房治療，且檢驗確認感染腸病毒71型，相關症狀是因為併發腦炎引起。所幸他住院後狀況穩定，6天後即辦理出院。

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衛生單位調查，個案的家人、學校接觸者都沒有類似症狀，感染源仍待釐清。林詠青說，5歲以下幼童是腸病毒重症高危險群，但是即便年齡較大、5歲以上感染腸病毒仍有機會重症，過往在2013年更曾經有一名30餘歲成人腸病毒重症，提醒家長多注意家中孩童，即便較為年長，感染腸病毒時仍要注意有無重症病徵。

疾管署監測資料顯示，上週（7月7日至7月13日）國內腸病毒門急診就診共計17,167人次，較前一週略升3%；社區腸病毒71型病毒活動持續，且為東部主要流行病毒型別；今年累計168例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以東部地區檢出為多；以輕症及散發病例為主。

已經進入暑假腸病毒疫情仍上升，疾管署副署長莊人祥表示，其實近兩週上升幅度已較平緩，觀察下週疫情若有出現持平或下降趨勢，疫情有機會降溫。

今（2019）年累計19例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（13例），其他分別感染腸病毒D68型（2例）、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。