夏天愛吃冰冬天就易感冒　台中慈濟：現在就用三伏貼預防

▲洪崚育表示，三伏貼是預防醫學，能把體內寒邪引出來，改善過敏體質。（圖／慈濟提供）

記者鄧木卿／台中報導

炎炎夏日，來杯冰冰涼涼的冷飲或是來碗剉冰，消暑解渴，直達脾胃，可說是一大享受，不過慈濟台中醫院中醫師洪崚育卻認為，夏日常吃冰品，會傷脾胃、陽氣，到了冬天就會容易感冒、過敏性鼻炎、哮喘，因此趁現在就使用三伏貼，增強免疫力，改善過敏體質。

請繼續往下閱讀...

洪崚育指出，氣溫經常飆破30度，民眾即使躲在室內仍然覺得熱，尤其是兒童更是難以抵擋冰涼甜品誘惑，但她也提醒，雖然吃冰消暑卻也容易傷到脾胃陽氣，到了冬天就容易加重過敏性鼻炎、哮喘，中醫推崇「治未病」觀念，就像西醫用疫苗預防疾病一般，中醫三伏貼的「冬病夏治」概念，就是一種預防醫學。

洪崚育解釋，所謂「三伏天」，是指夏至後「初伏」、「中伏」、「末伏」的三個特定日子，三伏相距10天；這是一年中日照最長、人體陽氣最旺盛時候，藉由穴位敷貼熱性中藥，打開身體穴道孔竅，讓藥物透過經絡直達病處，引出深伏於體內的寒氣，三伏貼就像磁鐵，把體內的寒邪引出來，就能終止異位性皮膚炎、氣喘和過敏性鼻炎。

洪強調，三伏天期間進行完整3次療程即可，建議第1次敷貼最晚在20日前完成，之後每隔周1次，敷貼時間為2至4小時，建議持續3年，皮膚若有輕微搔癢及灼熱感反應為正常現象，若是劇烈搔癢，起水泡等，需立即取下藥餅。