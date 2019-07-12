每天睡滿7小時最瘦！前台大醫師「2年瘦15公斤」…腰圍少8公分

▲張立人醫師表示，他2年都睡滿7小時，直接瘦了15公斤。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

許多人為了減重嘗試多種方式，沒想到關鍵竟是「睡眠」！美國加州大學研究，睡眠不到3小時或超過10小時的人容易肥胖，甚至有可能多出5公斤的體重。曾在台大任職身心科醫師的張立人表示，他每天睡滿7至9小時，兩年就瘦了15公斤。

加州大學聖地亞歌分校精神病學系曾做過研究，發現110萬的個案中，睡滿7至8小時的女性最瘦，BMI維持在24多，倘若睡眠只有3小時以下或超過10小時，BMI則會攀到26以上，相當於肥胖數值（18至24為健康數值），體重整體比睡7、8小時的人多了5公斤。

請繼續往下閱讀...

張立人表示，他在台大任職時體重79公斤，每天繁忙的他睡眠不足，直到離開後每天睡7至9小時，沒有特別減肥就在2年內瘦到64公斤，足足少了15公斤，甚至腰圍也從92公分變為84公分。

▲▼沒有達到7小時睡眠時間的人，體重會多出5公斤。（圖／東森新聞）



張立人說，只要睡飽，賀爾蒙正常就可以變瘦，「睡眠不足的時候，腎上腺壓力賀爾蒙會變得特別的高，影響到我們的飢餓素跟瘦素，這種管食慾的賀爾蒙會跟著失調」，讓人看到甜食就「餓虎撲羊」，也推薦可以將熱量159大卡的拿鐵改為9大卡熱量的黑咖啡，換算下來每年可瘦6公斤。

台安醫院體重管理中心主任糠榮誠表示，睡眠時身體也是在運作的，當作息被打亂時，燃燒脂肪及蛋白質的代謝效率都會大大降低，建議晚上12點前睡效果最好。