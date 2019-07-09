常應酬吃太油！他回家肚疼以為腸炎…一查確診得「癌王」

▲男業務常應酬吃太油，腹痛竟是罹胰臟癌。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

突然的肚子痛可不一定是吃壞東西，得小心恐怕是疾病引起！外科醫師江坤俊分享，先前接觸過一名男業務，因常常應酬，飲食總是大魚大肉，不料某天返家腹部劇痛，原先還以為是腸胃炎不理會，等到受不了就醫才發現，自己得到的是俗稱「癌王」的胰臟癌。

外科醫師江坤俊在健康節目《醫師好辣》中分享，先前碰過一名40多歲做業務的男子，由於工作應酬需要，常吃一些油膩的東西，久而久之便出現腸胃絞痛的問題，朋友得知都告誡他「就是因為你吃得太油膩」，所以男子開始改變飲食習慣，減少應酬也吃得較清淡。

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不過男子的情況非但沒緩解還更嚴重，甚至只要「吃東西」肚子就會疼痛。由於東西一吃下肚就開始不舒服，男子漸漸發覺不是食物的問題，先上網一查認為症狀和「膽結石」相像，才急著到醫院掛號求診。

▲莫名腹痛可能是疾病引起。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

江坤俊聽完男子的主述後，立刻安排超音波檢測，結果一照「膽沒有結石，乾淨的要命」，卻發現胰臟頭有一個約2公分的陰影，隨即安排電腦斷層詳細檢查。電腦斷層結果出爐，果然發現男子的胰臟頭長了腫瘤，幸好情況還能開刀，而開下來的結果，確診他得到俗稱「癌王」的胰臟癌！

至於為何胰臟癌會導致一吃東西就腹痛？江坤俊解釋，胰臟除了有分泌胰島素的作用，也是消化器官，「胰液」可以分解蛋白質和脂肪，因此當人在吃較油膩的食物時，胰臟也會開始工作，「當胰臟前面有長個癌症，擋住胰臟出口的時候，你吃油膩的東西就會消化不良」，男子才會出現腸胃不適的情形。