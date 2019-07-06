高雄、台南再添4例登革熱！三民區群聚擴至本和里「祖孫同染病」

▲疾管署防疫人員於高雄市三民區本和里加強查核社區內可能孳生源。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情持續燒，疾病管制署今（6）日公布國內新增4例本土登革熱，當中高雄市新增3例，都發生在三民區本和里，其中還有同住祖孫一起染病；台南市新增1例，發生在先前曾出現病歷的中西區開山里，四人近期都沒有出國史，且屬於該地群聚疫情後續，衛生單位正加強週邊地區的一情防治。

疾管署副署長莊人祥表示，高雄市個案三例都發生在三民區本和里，分別是2名60多歲女性以及10多歲女性，其中兩人為同住一起的祖孫。衛生單位調查個案活動地點以住家、學校或工作地為主，且距離先前本和里發生病例所在地不遠，研判感染地為本和里周邊社區可能性較高。

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莊人祥指出，目前與本和里相關病例已有6例，評估疫情已經從鼎字輩里別、金獅湖市場週邊往本和里擴散；衛生單位進行化學防治時，也觀察到本和里病媒蚊陽性指數容器比其它里別要多，防火巷、家戶門口有雜物堆積，評估民眾容器管理、孳生源清除等措施還需再加強。

至於台南市個案為中西區開山里70多歲女性，平時多於住家附近，有東菜市場活動史，距已發布的中西區及東區確定個案住家約距280-420公尺間，研判感染源可能為中西區開山里。

今(2019)年截至目前國內累計42例本土登革熱病例，為高雄市37例(三民區31例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例)、臺南市5例(中西區3例、永康區及東區各１例)。另有194例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。