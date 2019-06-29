長榮罷工現場「熱指數」超標！　醫籲多補水：等口渴再喝就晚了

▲長榮罷工投票完，工會發表聲明，台下空服員情緒激動。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

長榮空服員罷工邁入第10天，參與罷工的2300名以上會員，已針對是否同意公司「最新6點協商方案」完成投票。由於桃園今（29）日天氣依舊炎熱，體感溫度高達42度，醫師提醒參與罷工的空服員，一定要每隔半小時補充水分，「千萬不要等口渴再喝」，若出現頭暈、噁心等症狀，也要盡快到室內休息。

桃園近兩日氣溫偏高，28日下午2時罷工現場就有一名曾姓空服員疑似中暑，倒在地上不斷喘氣、全身癱軟，經同業拿出電風扇、毛巾幫忙降溫後，被消防人員送往敏盛醫院治療。

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▲長榮空服員罷工第九天，成員熱中暑送醫。（圖／記者林敬旻攝）

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，當熱指數（氣溫+濕度x0.1）超過35時，無論白天或晚上，都容易造成中暑。今日下午1時桃園市氣溫雖為33度，但濕度高達72%，換算下來熱指數約40，大幅超過中暑指標，參與罷工的空服員，都應該積極補充水分。

朱柏齡提到，中暑的高危險群為睡眠不足、腹瀉、吃抑制排汗藥物等族群，若再參與罷工靜坐時，出現頭暈、虛弱、食慾不振、噁心嘔吐、心跳呼吸加快等，就是中暑前兆，應盡快補充水分，並到室內或陰涼處休息。

他也提醒，罷工活動的主持人與主辦人，都要留意會員的身體狀況，現場也要提供足夠的飲水，參與罷工的空服員，也要盡量坐在陰涼處，且隨持補充水分，「每半小時就要喝200c.c.」，千萬不要等到口渴了才喝，才不會票還沒開完，自己就身體不支先倒下了。

▼長榮罷工DAY10，投票完，工會發表聲明，並移動票匭進行開票。（圖／記者湯興漢攝）