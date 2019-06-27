「三伏貼」提高抗病力　減緩肺部過敏性疾病發作頻率

▲「三伏貼」是中醫學對於慢性、虛寒性疾病的保養方法，已有悠久的歷史，是治療慢性呼吸系統疾病的獨特方法之一。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「三伏貼」是中醫學對於慢性、虛寒性疾病的保養方法，已有悠久的歷史，奇美醫學中心中醫部總醫師李俞生指出，清朝《張氏醫通》記載，寒性哮喘可以利用中藥外敷得到良好控制，中醫在特定的節氣進行特定穴位的中藥敷貼，是治療慢性呼吸系統疾病的獨特方法之一。

李俞生醫師指出，夏至是一年之中日照時間最長的一天，但一年中最熱的時候卻是夏至之後的第三個庚日開始，夏至之後雖然日照時間逐漸縮短，但陽氣仍然不斷積蓄，在夏至之後第三個庚日(三伏天)時陽氣續積達到高點，這時人體氣血趨向於體表、皮膚毛孔開張，有利於藥物滲透也有助於祛除邪氣。

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中醫會抓緊這段陽氣最旺盛的時節，配合使用辛散溫熱的中藥敷貼在人體背部的穴位，補充與激發人體的陽氣，兩者相輔相成，達到天人相應，既可趨除寒邪，又可提高身體的抗病力，進而減緩肺部過敏性疾病發作的頻率與嚴重程度。

「三伏貼」所使用的穴位敷貼藥材多選擇辛溫通絡的中藥調製而成，例如元胡、細辛、白芥子等等再加上生薑汁調製成膏狀，在背部膀胱經或督脈的穴位（如：大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等）進行敷貼，這些辛溫走竄的藥物作用於皮膚可以達到溫通經絡、祛除寒邪與痰濁的功效。

穴位貼敷治療方法簡便，非侵入性又無毒副作用，易被小兒接受，但必須注意孕婦、一歲以下小孩、嚴重心肺功能不足、皮膚經短時間敷貼即會大量起泡者，不適合三伏貼灸治療，發燒和咽喉發炎等症狀必須痊癒後方可接受治療；治療期間並不妨礙其他藥物的正常使用。

三伏貼後應注意事項：敷貼當日一定要禁食生冷、油膩以及辛辣等刺激性的食物，以免影響治療的效果。若皮膚起紅腫、搔癢立刻撕下藥餅，並塗擦適當之消炎藥膏。今年初伏在國曆7月12日（7月8日-20日）、中伏在國曆7月22日（7月22日-8月10日）、末伏在國曆8月11日（8月12日-24日）。奇美醫學中心中醫部於國曆7月8日至8月24日提供三伏貼治療服務，民眾可善加利用。