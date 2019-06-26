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不抽菸也要小心！還有油煙、PM2.5　女性罹肺腺癌機率更高

陳凱力

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▲新竹馬偕、陳百璽、肺腺癌。（圖／新竹馬偕提供）

▲胸腔外科陳百璽主任正在為病患切除肺腺癌腫瘤。（圖／新竹馬偕醫院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

長期咳嗽、胸悶勿輕忽！一名27歲竹科工程師患有慢性咳嗽症狀，由於病情不影響日常生活而遲遲未就醫，直到出現胸悶、胸痛才驚覺不對勁。經新竹馬偕醫院胸腔外科主任陳百璽醫師檢查與病理切片後，發現肺部左側有一顆約2公分的二期肺腺癌腫瘤，經過開刀治療後，病患情況已逐漸穩定。由於癌症為沉默殺手民眾易忽略，腫瘤病患有三分之二早期不會有任何病症，陳百璽主任建議，目前肺腺癌有越來越年輕趨勢，「肺部低劑量電腦斷層」篩檢對早期發現肺腺癌極為關鍵，若民眾有肺癌的家族病史，檢查年齡應再提早。

▲新竹馬偕、陳百璽、肺腺癌。（圖／新竹馬偕提供）

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▲病患經斷層掃描後發現，肺部有一顆約2公分的肺腺癌腫瘤。(醫師手指之處)

由2017年國人十大死因報告指出，惡性腫瘤已經連續36年高居國人死因第一名，其中肺癌更是蟬聯十大癌症死亡首位。在新竹馬偕醫院，平均每月會有10名患者被診斷出罹患肺腺癌，根據統計，女性患者超過8成屬於肺腺癌；男性大約有5成患者屬於肺腺癌。

胸腔外科主任陳百璽強調，目前早期肺腺癌的診斷方式只能依賴肺部低劑量電腦斷層掃描，傳統的胸部X光片常只能診斷出1公分以上的腫瘤，對於「早期診斷、早期治療」的幫助很有限。而對於第一、二期的病患經醫師診斷，可利用胸腔內視鏡手術切除腫瘤與胸腔淋巴結；第三、第四期患者因腫瘤合併淋巴轉移或轉移至其他器官，如腦部、腎上腺，及全身骨頭，因此不適合手術，多採以化療或標靶藥物減緩腫瘤引起的不適症狀。

雖然早期肺癌的危險因子為吸菸及二手菸，且多以男性為主，但與吸煙有強烈相關性的肺癌多屬鱗狀細胞癌，而非現在較常見的肺腺癌；肺腺癌好發於女性，且多數患者皆未曾抽菸，目前普遍認為油煙、空氣汙染(pm2.5)，皆可能為肺腺癌發生率提升的關鍵因素。胸腔外科陳百璽主任說明，由於廚房油煙因高熱的氣體及油煙內的內含物，吸取過量易造成細胞癌病變，建議煮菜應該開啟抽油煙機；空汙方面，每日可查看空氣品質指標，空氣汙染嚴重時應盡量待在室內，若能使用可過濾pm2.5的空氣清淨機效果更佳，若需外出則應攜帶口罩做好防範。

胸腔外科陳百璽主任呼籲，民眾平常應有規律日常作息、保持良好運動習慣。有肺癌的家族病史民眾，更應該定期接受低劑量斷層掃描及追蹤。由於肺腺癌病患早期沒有任何明顯症狀，等到出現咳嗽、胸悶、胸痛，甚至咳血才就醫，此時病症可能已不樂觀。

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