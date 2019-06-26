別嗑甜的！營養師推4類食物「對抗爆氣姨媽」　男友、閨蜜看到沒？

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身為有子宮、卵巢，能夠孕育新生命的女性，最悲慘的莫過於每個月都要迎接來拜訪的「大姨媽」，體虛無力，還得面對子宮收縮時的經痛。然而，在生理期前7～10天，許多女生開始出現「經前症候群」的不適症狀，卻只能默默承受？別怕，營養師分享4大類食物，一次KO所有惱人症狀。

營養師黃曉彤在Youtube頻道《酷的是米袋》分享影片指出，她在經期來潮前7～10天，都會出現情緒起伏大、焦躁、緊張、失眠以及食慾增加的症狀，其稱為「經前症候群」。雌激素及黃體素的濃度比例改變，被認為是經前症候群的主因，因此，她也推薦4類食物一次解決「難搞爆氣大姨媽」。





▲營養師推薦可食用鮭魚、鮪魚等深海魚類。（圖／截自即新聞，下同）

1.深海魚類

黃曉彤指出，其富含Omega-3脂肪酸，有研究指出，它有助減緩緊張、焦躁心情，還能減少憂慮、乳房脹痛的症狀。要從哪裡攝取？平時可食用鮭魚、鱈魚、鮪魚等都是很棒的選擇。

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2.綠花椰菜

別小看一朵朵花椰菜，它富含膳食纖維預防便秘，還有助穩定血糖，避免情緒起伏大而加劇經前症候群。除了膳食纖維外，綠花椰菜還含有維生素A、C、E，對於「擊退大姨媽」非常有幫助。



▲含有「鎂」的食物有助於安定神經。



3.香蕉、南瓜籽

這兩種食物富含「鎂」有助於人體神經放鬆，可緩解情緒起伏變化大的情況。

4.低脂牛奶、雞蛋

有乳糖不耐症的患者擔心不能喝牛奶嗎？可改用優格或是優酪乳取代，乳製品和雞蛋都有助降低罹患經前症候群的發生率。



女網友們看完嗨翻！認為難搞的生理期終於得救，紛紛tag另一半、好姊妹帶自己去覓食：XXX我要一串香蕉、XXX妳看為什麼我愛吃鮭魚、帶我去吃我要吃生的、XXX鮭魚和花椰菜要多吃唷。也有網友留言，「看來阿拉斯加鮭魚鱈魚炒飯我要囤一打了」。