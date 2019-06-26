暑期赴陸注意！德國麻疹疫情增　旅遊疫情建議等級列「一級注意」

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

暑假到來，許多人準備安排出國旅遊，疾病管制署25日表示，中國大陸德國麻疹疫情持續上升，以經是2010年以來同期最高，基於當地具有感染風險，提升當地旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch）。

疾管署副署長莊人祥表示，中國大陸今年至5月為止已經累計德國麻疹個案達到2萬1千多例，不僅早已超過去年整年的3930例，更是自2010年以來同期最高。而世界衛生組織更新全球疫情，中國大陸也是今年4~5月份確診德麻病例數最多的國家。

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莊人祥表示指出，國內九成五以上民眾曾經感染或已接種過麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），一般人感染後大多症狀輕微；但孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡，尤其在妊娠首3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90%的機率受到感染。

除了中國之外，目前同樣因為德國麻疹疫情列為旅遊疫情建議等級第一級注意的還有日本，疾管署提醒，孕婦如需前往疫情流行地區，出發前請先與醫師諮詢確認有無德國麻疹抗體及是否適合前往，特別是懷孕20週內的孕婦，過去未感染過德國麻疹或未接種過MMR疫苗者，應避免前往，並應於產後儘速接種MMR疫苗。

國內育齡婦女如經檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑MMR疫苗。

疾管署提醒，民眾出國前可至疾管署網站「國際旅遊處方箋」查詢欲前往地區傳染病風險及相關預防資訊，或於出國前2至4週至「旅遊醫學門診」諮詢並依建議評估是否接種疫苗。

到德國麻疹流行地區應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集地區可戴口罩加強自我防護。如有發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，及伴隨全身性不規則丘疹等症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及暴露史。