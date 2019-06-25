慈濟大體老師保存良好　日本名醫示範微創手術「有活人錯覺」

▲遠從日本來的Dr. Hiroyuki Kanao，示範「No－look No－touch」 （不看不碰）的子宮頸腫瘤手術技術。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

微創手術是全球外科手術趨勢之一。為了讓更多醫師能在有限的空間內，完成高度專業的醫療手術，大體模擬手術絕對是許多醫師重要累積經驗的方式。6月19及20日，慈濟大學模擬醫學中心與花蓮慈濟醫院婦產部、台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會；以及花蓮慈院神經外科、台灣脊椎微創內視鏡醫學會與振興醫院神經外科，分別進行了兩天慈濟無語良師進階模擬手術微創高級培訓班。

花蓮慈院婦產部十九日的婦科微創手術課程之一，邀請到遠從日本來的Dr. Hiroyuki Kanao，示範一個在子宮頸癌微創手術獨特的手術方式，那就是「No－look No－touch」 （不看不碰）的腫瘤手術技術，微創手術前先利用陰道壁切開重整把子宮頸腫瘤包裹起來，這樣在手術切除的過程中完全不會碰到子宮頸癌症腫瘤，減少局部復發的風險，增加存活率。

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「感恩無語良師讓我們得到了各種手術技術的第一次經驗，真的可以縮短學習的路程，也可以減少出錯的機會。」花蓮慈院婦產部龐汶醛醫師表示，相信在不久的將來這技術將造福全台灣的所有子宮頸癌的病人。

▲神經脊椎微創外科主任洪祥益（中），籌辦「台灣脊椎微創內視鏡醫學會高級培訓班」。

第一次參與慈濟大體模擬手術的Dr. Hiroyuki表示，這麼多年在世界各地示範各種手術，只有這次在花蓮慈濟的大體老師保存的最好，也就是組織非常接近活人的情形，組織完好的情形讓他有種以為自己在開活人的手術錯覺。能在這樣的環境中學習，真的是福氣，未來也希望能推廣給日本的年輕醫師。

20日的模擬手術重點之一，則是台灣脊椎微創內視鏡醫學會高級培訓班。花蓮慈院神經脊椎微創外科主任洪祥益表示，因為這項術式的學習時間長，不僅培訓課程少、名額也少，甚至得到國外學習，但慈濟大學擁有模擬醫學中心，藉由結合大體模擬手術聯合醫學會擴大舉辦課程，這次準備四組內視鏡手術器材，吸引全台各地的骨科及神經外科醫師參與，一共有37位醫師及護理師參與，擔任教師有9位、學員24位及護理師4位。

▲脊椎微創內視鏡手術術式的培訓課程少、名額也少，這次擴大舉辦課程吸引三十七位醫師、護理師參加。

「脊椎微創內視鏡手術，醫師需要有一定的手術經驗」洪祥益主任說，透過一公分的小傷口，不傷到神經還得有X光的引導，才能將內視鏡鏡頭架設在正確的位置，難度很高，且容易在第一步傷到神經，引起病人疼痛導致術式失敗，洪祥益主任表示，脊椎微創內視鏡手術最少得操作過五十次，才算是技術成熟。

當一個手術醫師對身體的解剖越了解的時候，病人的安全就越有保障。從台大醫院來花蓮精進技術的骨科胡名孝醫師，得知有這難得的課程，毫不猶豫立即報名，這是他第三次到慈大參加大體模擬手術，胡名孝醫師說，自己不足的地方，回來再讓大體老師教一次，希望未來在治療病人上更有把握，也指出慈濟對待大體老師不僅尊重還延伸至家屬，直至送老師最後一程，都讓他很感動。