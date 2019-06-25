以為感冒...竟是日本腦炎　「新竹縣首例」50歲婦已確診

▲日本腦炎剛開始的症狀與感冒類似。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣爆發本年度第一例四本腦炎病例，一名50歲婦人於6月17日發病開始就醫，由於個案無近期出國史，衛生局已進行個案居住與活動地之環境調查及掛燈誘捕病媒蚊等防治工作，也呼籲，家中若有適齡兒童尚未接種疫苗，應盡速接種。

每年5月至10月為日本腦炎流行期，6月至7月為流行高峰期，其病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，而豬為病毒的主要增幅宿主，感染日本腦炎初期的症狀與感冒類似，主要為發燒、頭痛、噁心、嘔吐等，惟嚴重者後續可能出現抽筋、頸部僵硬，甚至昏迷或死亡，病患通常預後不佳，常留有需長期治療之後遺症，如肌肉張力不正常、語言障礙、性格異常、智力失常等。

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新竹縣政府衛生局呼籲民眾如居住地或活動地有豬舍、水稻田、鴿舍等高風險生態環境者，應儘量避免在黃昏與黎明時於上述地點活動；若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處塗抹衛生署核可之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。同時也請醫師提高警覺，遇有疑似病患應儘速通報，以利防疫單位採取防治措施，避免疫情擴大。

預防日本腦炎最有效的預防方法就是接種疫苗，民眾如住家或工作場所鄰近豬舍或水田等高風險環境且自覺有感染風險，可前往衛生福利部旅遊醫學門診自費接種日本腦炎疫苗。新竹縣嬰兒預防接種合約院所全年皆提供學幼童實施公費日本腦炎預防接種，接種時程為出生滿15個月接種1劑，間隔一年接種第2劑。

有關日本腦炎最新疫情及各項資訊，請逕洽衛生局專線：5511287或至網站（網址：http://www.hcshb.gov.tw/）、疾病管制署全球資訊網(http://www.cdc.gov.tw)，新竹縣政府衛生局關心您！

▲預防日本腦炎最有效的預防方法就是接種疫苗。（圖／資料照／疾管局提供）

▲▼日本腦炎病媒蚊，三斑家蚊雌蚊。（圖／疾管署提供）

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