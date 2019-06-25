新竹縣今年首例日本腦炎！50多歲女性眼神歪斜一度被當成中風

▲疾管署疫情中心主任劉定萍。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

慎防蚊子不僅是針對登革熱，也是為了避免日本腦炎。疾病管制署今（25）日公布國內新增3例日本腦炎確定病例，分別發生在新竹縣、嘉義市以及屏東縣。當中新竹縣個案湖口鄉50多歲女性為該縣首例，且病況較為嚴重，發病初期曾有眼神呆滯、歪斜等症狀，一度被懷疑中風，最後才被確認感染日本腦炎，在加護病房治療中。

新增的3名日本腦炎個案除新竹縣湖口鄉50多歲女性外，另有嘉義市西區50多歲男性及屏東縣林邊鄉30多歲女性。疾管署防疫醫師林詠青表示，3人近期無出國史，陸續於5月31日至6月17日間發病，目前均住院治療中，當中又以50多歲男性和50多歲女性病況較為嚴重，目前都在加護病房治療當中，且意識不清。

請繼續往下閱讀...

衛生單位調查同住者無疑似症狀，由於3人住家或活動地附近分別有鴿舍、豬舍或大排水溝等高風險場所，衛生單位目前已針對個案住家及活動地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。

▲日本腦炎病媒蚊，三斑家蚊雌蚊。（圖／疾管署提供）

林詠青指出，每年5至10月為台灣日本腦炎流行季節，6、7月通常為病例高峰。國內日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，大多數人感染日本腦炎後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

疾管署再次提醒，民眾應儘量避免於黃昏、黎明病媒蚊活動高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍、水稻田、池塘及灌溉溝渠等高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。家長也應按時帶家中滿15個月以上嬰幼兒，至當地衛生所或合約院所完成接種，以避免因感染日本腦炎衍生嚴重後遺症。

國內今（2019）年截至目前共10例確定病例（含1例死亡），分別為高雄市4例（含1例死亡）、嘉義市及屏東縣各2例、嘉義縣及新竹縣各1例；2015至2018年全國同期確定病例數分別為15、8、9及20例，以40歲以上成人較多。