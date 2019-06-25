鼻咽癌治療最新武器　銳速刀放射治療「5分鐘搞定」

▲劉姓男子經銳速刀放射治療後，無任何復發或轉移情形，狀況控制良好。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名劉姓男子（55歲），因為長期鼻塞、耳鳴的狀況到耳鼻喉科就醫，經鼻咽內視鏡發現有腫瘤，安排切片檢查證實為鼻咽癌，且核磁共振也顯示有轉移兩側頸部淋巴腺，屬臨床分期的第三期。鼻咽癌放射敏感性高，為適合放射及化學治療的癌症，其中放射治療運用先進的銳速刀技術，不僅大幅縮短治療時間到只需5分鐘，同時合併影像導航技術也能讓定位更精準。經治療及後續追蹤，劉男狀況控制良好，且無任何復發或轉移的情形。

大千綜合醫院放射腫瘤科主任張富迪表示，鼻咽癌大多好發於東方中年人，在台灣的癌症發生率中男性排名第12位、女性為第20位。最常見的症狀包含：鼻塞、鼻涕或痰帶血絲、耳鳴、頭痛、頸部淋巴腫大等，而人類皰疹病毒第四型（簡稱EB病毒）感染、醃漬食品、家族史等則會增加鼻咽癌的發病風險。

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▲銳速刀放射治療可降低鼻咽癌治療的副作用，又可提高腫瘤控制率。（圖／記者黃孟珍翻攝）

張富迪說，鼻咽部位於鼻腔最後方的深處、咽喉的最上方，由於位置較深，從鼻孔或嘴巴都看不到也摸不到，因此長腫瘤時往往不容易被發現；張富迪也提醒，若出現鼻咽癌的症狀時，一定要盡早就醫檢查，才能早期發現、早期治療。