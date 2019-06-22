科技幫忙癌症化療給藥！「人機核對」降低人為錯誤風險

▲台北榮總運用智能輔助癌症化療給藥，降低人為錯誤風險。（圖／台北榮總護理部督導長黃子珍）

記者洪巧藍／台北報導

給藥錯誤影響病人安全，特別是癌症等嚴重患者給藥更是要慎重小心，台北榮總運用智能輔助癌症化療給藥，透過智慧型手機連結「醫院化療藥囑系統」與「輸液幫浦內部資料的資訊系統」，進行「系統對系統」的資料核對，降低人為錯誤的風險。

台北榮總22日舉辦60週年院慶學術討論會以「智慧醫療的應用」為主題，規模堪稱國內最大型AI智慧醫療運用研討會，並於會中發表26篇智慧醫療的研究成果與運用現況。台北榮總護理部督導長黃子珍分享運用智能輔助癌症化療給藥經的智慧照顧經驗。

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黃子珍指出，靜脈輸液化學藥物為癌症病人主要的治療方式，臨床作業會使用輸液幫浦輔助以控制給藥速率，並仰賴兩名護理人員進行雙重核對來確保化療病人的用藥安全，但無形間增加臨床繁重的工作量，同時無法完全避免人為可能產生的疏失。

根據美國緊急醫療研究機構公佈美國2013年十大醫療科技危害中，「輸液幫浦造成之藥品輸入量錯誤」高居第二名，主要的問題在於輸液幫浦本身是獨立的機器，當護理人員手動設定給藥速率錯誤，機器並不會有任何警示提醒。

北榮創新癌症化療給藥的智慧照護系統，建立嚴謹人機核對作業，簡化護理人員雙重核對流程，系統建置七大查核點，必須完全正確才能啟動輸液幫浦，成功防堵「輸液幫浦造成藥品輸入量錯誤」的科技危害。

北榮每月平均的化療筆數在6000筆以上，運用智能輔助癌症化療給藥的智慧照護，有效確保癌症病人接受癌症化療給藥的用藥安全，並縮短了護理師給藥的工時，目前已成功應用在執行化療的34個病房。