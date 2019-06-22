以茶代水增結石風險？營養師3研究打臉　男性多喝這類茶「風險較低」

▲營養師透露，多喝綠茶可以降低結石風險。（示意圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

「以茶代水增加結石風險」說法持續發燒，國內一位63歲男子把茶當水喝，結果上廁所血尿就醫，發現兩側輸尿管個有一顆0.7-0.8的結石，因為阻塞造成腎水腫。「以茶代水增加結石風險」的說法也被衛福部證實，但有營養師透露，無糖綠茶多喝反而會降低腎結石風險，其中又以男性較為明顯。

根據TVBS報導，63歲何姓男子因把茶當水喝，導致雙側輸尿管被結石阻塞，所幸及早就醫治療，術後並無大礙。長安醫院泌尿科醫師石宏文表示，雙側輸尿管結石同時塞住的機率並不高，建議民眾還是要多喝水，不要以為喝茶就等於喝水，因為茶富含「草酸」喝多增加結石風險。

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衛福部食藥署也曾證實，茶中的「高草酸」確實會增加腎結石風險！表示發生結石的原因可能與家族病因、水分攝取少、高鈉飲食、高普林飲食、高草酸食物或是用藥狀況，如長期補充鈣片、維生素C。而常吃高草酸食品，如啤酒、草莓、葡萄、巧克力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、茶、杏仁、腰果等，會造成草酸過度吸收，可能增加腎結石的風險。

▲營養師對於「以茶代水」說法抱持不同看法。（圖／翻攝自Facebook／趙強營養師這樣說）

台北馬偕醫院營養師趙強在臉書PO文「無糖茶當水喝會增加腎結石風險？不見得喔！」，他解釋，茶的草酸含量確實不低，使得網路瘋傳喝茶會結石，但一篇在2006年的實驗指出，綠茶對於泌尿系統結石的形成具有抑制作用；中國上海也有研究發現，綠茶攝取量高則腎結石風險較低，尤其對男性益處較明顯；此外，一份比較喝茶與不喝茶者的研究數據也指出，並無證據指每天喝綠茶者，結石風險或草酸鹽依賴性結石就此增加。