孕婦氣喘沒控制好　醫師：會造成胎兒早產、流產、死亡風險

▲陳主光主任指出，孕婦氣喘控制不良，發生症狀急性惡化導致母體、胎兒缺氧，早產、流產、死亡等風險更高。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

懷孕女性擔心使用藥物會對胎兒產生不好影響，而盡量不敢用藥，即使生病仍然硬撐不敢治療，但是在有氣喘的懷孕婦女身上，就要特別注意，郭綜合醫院加護中心陳主光主任指出，不用藥控制氣喘，導致母嬰併發症，會導致母體、胎兒缺氧，早產、流產、死亡等高風險，孕婦完善氣喘治療是非常重要的。

陳主光主任指出，現代的氣喘治療，在有經驗的氣喘專科醫師指導下，依據正確的診斷、適切的症狀評估、肺功能評估，合宜的藥物治療策略，是可以妥善避免致畸胎的副作用的。氣喘的盛行率在懷孕婦女中大約是3至12％，而氣喘是一種呼吸道的慢性發炎性疾病，它的典型症狀包括咳嗽、胸悶、呼吸急促、乃至於呼吸時有咻咻的喘鳴聲，但這些症狀的發生時好時壞，有時候也不一定會同時出現，但較常在夜間或清晨發作，或遇到環境過敏原及誘發因子時，容易導致症狀惡化。

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而有氣喘的懷孕婦女，不管當時症狀如何，都應該持續長期控制，以減少症狀發生和急性惡化的機率，避免母體和胎兒遭遇呼吸窘迫或缺氧的風險，這當中最重要的治療策略就是氣喘藥物的使用，環境過敏原和誘發因子的預防當然也算重要，但並不能當作控制氣喘的主要手段，因為這些環境誘發因子其實無所不在，防不勝防。

氣喘的控制型和緩解型藥物以吸入型類固醇，及長效型乙二型交感神經刺激劑為主，類固醇是目前最有效抑制氣喘呼吸道發炎反應的用藥，而乙二型交感神經刺激劑會使得緊縮的呼吸道放鬆舒張，改善氣喘的胸悶、呼吸困難的症狀，氣喘專科醫師會依據患者的整體狀況調整最適當的藥物種類和劑量。

而國人普遍觀念對於類固醇相當懼怕，長期始用高劑量的口服或注射型類固醇的確會有全身性副作用，但這也就是為甚麼氣喘用藥要發展吸入型藥物劑型，吸入型類固醇針對局部呼吸道治療效果好，而在人體血液循環中吸收的濃度極低，對母體全身和胎兒幾乎沒有影響，請氣喘孕婦及一般的氣喘患者能好好與專科醫師合作，安心使用氣喘用藥，以確保身體的健康，若有任何疑問，請與有經驗的專科醫醫諮詢，以提供專業的治療建議。