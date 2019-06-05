高雄登革熱再添1例！「同一波群聚感染」三民區已有15人染病

▲防堵登革熱疫情蔓延，疾管署防疫人員持續於高雄市三民區執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄登革熱持續延燒，疾管署今（5）日公布再增一例登革熱病例，為高雄市三民區鼎金里70多歲女性，研判與三民區群聚為同一波群聚感染。高雄市連續4天皆有新確診個案，總計群聚病例已來到15人，疾管署也疾呼民眾配合疫情防治，否則可依傳染病防治法裁罰。

疾管署副署長莊人表示，這名70多歲女性自6月3日出現發燒、關節痛及腹瀉等症狀，於隔日就醫並由診所通報，經檢驗確診，而個案目前住院中，同住家人無疑似症狀。該名個案近期無出國史，活動地以住家為主，先前三民區登革熱個案具高度地緣相關性，屬同一波群聚感染。

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今（2019）年截至目前國內累計16例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，其中三民區15例為近期本土群聚案件，分別為鼎金里14例、鼎西里1例，莊人祥表示，目前三民區疫情集中於鼎金里及金獅湖市場周邊，自首例病例確診後，高雄市已經擴大疫調採檢692人，當中有3人陽性確診，剩下12人則是醫療院所通報，相關警覺性高。

疾管署及高雄市政府持續針對個案活動地及周邊里別加強疫情調查、病媒蚊監測、孳生源清除及民眾、醫療院所衛教，希望防治疫情避免次波感染，估計疫情趨勢得到6月中旬之後才能比較具體評估。也提醒民眾，應加強清除積水容器並做好防蚊措施，也減少出入警戒場所。

疾管署強調，登革熱防治需透過全民參與，疫情才能及早獲得控制，無論是鼎金里或是鄰近里別居民，均應積極配合政府的疫情調查與防治工作，並依通知或公告主動清除孳生源。

如拒絕、規避或妨礙主管機關之相關調查及處置，可依傳染病防治法處分6萬元至30萬元；另經查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，可依據傳染病防治法財閥3千元至1裁罰千元。