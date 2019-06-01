手溼別拿發票簽帳明細　雙酚Ａ釋出10倍恐影響生育

▲信用卡簽單等感熱紙含有雙酚Ａ，吃下肚恐危及生殖能力。（圖／慈濟醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

日常生活中處處可見環境荷爾蒙雙酚Ａ，除了大家熟悉的塑膠材質容器外，電子發票、ATM提款明細、信用卡簽帳單等都可能有，台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿表示，家長務必提醒孩子接觸這些紙張後，先洗手再吃東西，若是潮溼或沾有油脂的手接觸感熱紙，雙酚Ａ釋出量比乾燥時要高出十倍，嚴重造成生殖發育功能混亂。

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▲小兒科主任李敏駿說明吃下雙酚Ａ的嚴重性。（圖／慈濟醫院提供）

隨著雙酚Ａ運用愈來愈廣泛，對於人體也造成更大危害，李敏駿表示，生活周遭不只是PC塑膠容器含有雙酚Ａ，例如隨處可見的電子發票、ATM提款明細、信用卡簽帳單等，甚至醫療機構掛號和金融機構等抽號紙張，大都含有雙酚Ａ的感熱紙。

▲接觸含有雙酚Ａ的信用卡簽單等感熱紙，必須先洗手再用餐。（圖／慈濟醫院提供）

他指出，有些家長想讓子女學習社會人際互動，會讓孩子去櫃台付錢、拿食物，卻忽略孩子拿到發票跟食物後，可能沒洗手就直接進食，而潮溼或沾有油脂的手接觸感熱紙，雙酚Ａ釋出量比乾燥時要高出十倍，相對危險性提高，因此必須叮嚀小孩先洗手後再吃東西比較安全。

李敏駿提醒，含雙酚Ａ的物品遇熱與油脂或搓揉、或在陽光下曝曬，都容易釋出更多雙酚Ａ，不論業者或顧客都要特別注意，拿感熱紙時手要保持乾燥，取用感熱紙後記得沖洗雙手，避免潛在接觸與吃進雙酚Ａ風險。

衛福部食品藥物管理署資料顯示，雙酚Ａ結構類似雌性激素，被視為環境荷爾蒙的一種，常作為聚碳酸酯塑膠材質原料，使用不當導致塑膠容器刮痕、磨損，即可能導致雙酚Ａ釋出而間接隨著食物或飲料進入人體，造成生殖發育功能混亂。