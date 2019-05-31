新制！免費肝炎篩檢6/1起放寬　原住民「滿40歲可做」

▲原住民肝炎篩檢年齡限制放寬，示意圖。（圖／記者季相儒攝）

記者洪巧藍／台北報導

根據105年死因統計，原住民肝病死亡率是全國的三倍以上，相關風險高。國民健康署今（31）日表示，自6月1日起調整成人預防保健服務，放寬原住民免費肝炎篩檢服務年齡限制，從原本滿45歲才能做調整為40歲到60歲即可檢查。

B型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，其次為C型肝炎，兩者都是造成國人慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，而慢性肝病、肝硬化及肝癌每年造成約1萬3000人死亡，肝癌也是高居癌症死因第二位。

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然而根據105年死因統計，發現原住民的慢性肝病以及肝硬化死亡率為每10萬人口66.9人，是全國的每10萬人口20.1人的三倍以上，且慢性肝病及肝癌死亡年齡中位數分別為48歲及63歲，也較全國統計數據的60歲和70歲年輕許多，顯示慢性肝病以及肝硬化對於原住民的健康影響更重大。

國人在成人預防保健服務接受B、C型肝炎篩檢年齡為55年次或以後出生且滿45歲以上，6月1日起，放寬原住民接受B、C型肝炎篩檢的年齡為40至60歲，早期發現並提供適當治療，避免演變為慢性肝病及肝硬化，逐步邁向消除C型肝炎的國家目標，未來也將視經費狀況，研議國人調整可行性。