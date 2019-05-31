馬偕總院長爭議落幕！劉建良接新院長：責任加重「非權位擴張」

▲馬偕紀念醫院第二十任院長就任禮拜，劉建良醫師（右）在董事長胡志彊監交下與施壽全醫師交接。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

馬偕紀念醫院院長人選爭議暫告一段落！院方今（31）日舉辦第二十任院長授職典禮暨感恩禮拜，新任馬偕總院院長由一般外科資深主治醫師劉建良接任。劉建良強調，接這個位子代表並非權位的擴張，而是責任的加重；未來四年將鞠躬盡瘁，行公益、好憐憫，落實馬偕核心價值，並善盡醫學中心應盡的各項義務，發展重難症醫療服務。

馬偕醫院前任總院長施壽全任期去年底屆滿，董事會原遴定副院長張文瀚接任，卻遭基督教長老教會總委會否決，並由施壽全繼續代理總院長，掀起一陣白色巨塔人事風波，並直到今年4月才由董事會重新遴選，決定由主管外科業務的馬偕醫院副院長、乳房外科名醫劉建良出任。

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▲馬偕紀念醫院第二十任院長劉建良醫師。（圖／記者林敬旻攝）

馬偕醫院31日上午舉辦第20任院長受職典禮暨感恩禮拜，由施壽全正式把職務交棒給劉建良，並由馬偕董事長胡志彊監交；胡志彊並致贈有馬偕董事會成員簽名的聖經給劉建良。

劉建良致詞時表示，在確認接下該職務後，許多長官、親友向他表達恭喜，相當感謝，但也有許多長官好友向他說「辛苦、加油」則更是他所希望聽見的鼓勵，因為接任個位子並非權位擴張，而是責任的加重。

▲施壽全榮退馬偕院長出席並致詞。（圖／記者林敬旻攝）

施壽全致詞時稱呼劉建良為兄弟，他說，教會大家互稱弟兄相當平常，但他和劉建良在馬偕共事30年，是有著兄弟的情誼。施壽全說，劉建良自律甚嚴、生活儉樸。他也透露，劉建良身為台大醫科高材生，各項表現良好，數學更是強項。由於對數字的敏感，過去管理上不管報表、帳務、會議記錄等數字稍有瑕疵，都難逃劉建良的鷹眼。

施壽全並引用聖經提摩太後書4章7節，「那美好的仗我已打過了，該跑的路程我已跑盡了，所信的道我已經守住了。」未來將由劉建良院長帶領馬偕紀念醫院繼續完成醫療傳道使命的重責大任。

▲馬偕董事長胡志彊並致贈有馬偕董事會成員簽名的聖經給新任院長劉建良。（圖／記者林敬旻攝）

身為虔誠基督徒的劉建良表示，馬偕醫院的核心價值建立於基督信仰的基礎之上，「誠實正直，謙遜憐憫。愛人如己，關懷弱勢。寧願燒盡，不願鏽壞。創新卓越，永續發展。」已經成為馬偕人的文化內涵，接任院長後必定更加落實馬偕核心價值。

劉建良說，會善盡醫學中心應盡的各項任務，致力發展重難症醫療服務、落實分級醫療、提升醫療品質與病人安全、發展老人醫學相關、帶動醫療健康科技發展，同時積極參與國際衛生活動並且關注偏遠醫療服務。

院長授職感恩禮拜上，馬偕副院長李宏昌、葉宏一、洪大川、陳治平、許錦城、劉明義都列席觀禮，至於張文瀚則未出席交接典禮，但以兒燙基金會董事長名義致贈花籃。

▲馬偕紀念醫院副院長團隊左起李宏昌醫師、葉宏一醫師、陳治平醫師、劉明義醫師。（圖／記者林敬旻攝）