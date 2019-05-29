致死率90%！無藥可醫《伊波拉浩劫》　揭露「世紀病毒」爆發真相



▲《伊波拉浩劫》重現1989年美國一觸即發的伊波拉疫情保衛戰。（圖／國家地理頻道提供，下同）

生活中心／綜合報導



人類史上出現過最危險病毒之一的「伊波拉病毒」，致死率高達90%，且無藥可醫！《國家地理頻道》再次以戲劇重現歷史重要事件，改編理查普雷斯頓（Richard Preston）暢銷二十年的科普經典《伊波拉浩劫》，拍攝1980年致命病毒伊波拉侵入美國本土時，疫情一觸即發的真實故事。由於觀眾反應熱烈將於29日晚間8點重播1、2集，10點首播3、4集。

《伊波拉浩劫》以一名勇敢、聰明又堅毅的女性為中心的科學驚悚片，結合真實的科學和人性戲劇，呈現一個重要性至今未減的故事，也重現1989年美國一觸即發的伊波拉疫情保衛戰。劇情描述來自中非雨林的高感染性致命病毒伊波拉，死亡率達90%，1989年11月它從雨林深處步步逼近擁擠的都會區，而病毒研究中心暗潮洶湧的情況，讓全球危機一觸即發。一群勇敢的科學家和士兵不顧生命危險，尋求控制這種致死病毒的方法。

前面兩集，南希賈克斯上校（《法庭女王》茱莉安娜瑪格里斯所飾）懷疑研究中心的猴子疑似感染絲狀病毒，但因未有前例，在所有人都覺得不可能的情況下，不顧生命危險，深夜直闖研究中心帶走病死猴屍體做檢驗，確認是伊波拉病毒後，其他可能已感染的研究人員卻知情不報，加上猴子研究中心的工作人員抱病在家，猴子身上的病毒是否傳染給人類？疫情是否擴散？

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《蜘蛛人3》的陶佛葛瑞斯（Topher Grace）飾演美國陸軍傳染病醫學研究院的彼得賈爾林博士，他是最初最有可能接觸到伊波拉病毒的研究人員，確認是伊波拉後，擔心自己被隔離引起恐慌而知情不報，是相當有爭議的角色，透過這個角色葛瑞斯深有所感，「這就好像很長一段時間沒發生大地震，並不代表我們是完全安全的，這意味著你內心化，了解這一切之後，每個人都應該感到害怕、有憂患意識，而每個人可以做的就是勤洗手。」

觀眾可以期待《冰與火之歌：權力遊戲》洋蔥騎士的連恩康寧漢精湛演出，康寧漢飾演傳染病專家韋德卡特，是防疫之戰的關鍵人物，他心中的怪物「伊波拉」將捲土重來，而且已入侵美國本土，要如何阻止地球上破壞性最強的病毒？請觀眾鎖定《國家地理頻道》。

播出資訊：5/29（三）晚上8點於有線電視18台重播1、2集；10點首播3、4集。

5/30（四）晚上10點於有線電視18台首播5、6集。