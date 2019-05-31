跟上潮流不再全身頂叩叩！楊謹華用12倍葡萄糖胺甩掉「硬」骨頭

▲楊謹華靠飲食與運動並重，維持隨時上鏡都完美的體態。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

隨著健康意識抬頭，台灣吹起一股都市運動潮流，其中瑜伽兼具雕塑體態和低強度的特點，更是許多女生的最愛，但你是否也和影片中的楊謹華一樣，年紀輕輕怎麼幾個動作就彎不下去，甚至感到全身頂叩叩呢？





用對的觀念即刻擁抱軟實力

根據調查發現，台灣民眾普遍缺鈣，年逾三十歲骨質開始流失，鈣質攝取不足骨質流失會更快。很多消費者因擔心自己會有骨質流失問題，因此一天要喝二到三杯牛奶。不過，只喝牛奶真的夠嗎？這樣的補充真的對嗎？其實只要用對的觀念選對的營養品，也能延緩骨流失、保持「軟實力」。



人的行動力組成包含環節的潤滑、骨質的扎實、肌力的支撐，這三項缺一不可，有了這層觀念，在營養品補充上則可盡量選擇可以兼顧的產品，例如選擇有葡萄糖胺的成人奶粉，不但對於保養環節有相當助益，對於骨質、肌肉的補充也有顯著效果，甩開硬骨頭的負擔，找回身體的「軟實力」，人生更能自由自在。

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怎麼擺脫頂叩叩，就讓楊謹華和桂格一起告訴你！

不過，面對市面上這麼多產品，哪款才能改善身體頂叩叩情況呢？對此，楊謹華推薦桂格葡萄糖胺奶粉：12倍葡萄糖胺*、2倍鈣*的桂格葡萄糖胺奶粉，可以幫助環節潤滑與維持骨骼健康，再加上桂格加入了維生素D&K，不但可促進鈣吸收和骨質鈣化，更獲得國家健康食品認證，有效延緩骨流失，另外，行動力鐵三角的肌力不可少，桂格葡萄糖胺奶粉添加優質奶蛋白，用於肌肉生長，幫助身體支撐，每日兩杯身體所需的營養，行動力所需的靈活性、健康力與活力一應具全。



身體就像蓋房子，想要有好的支撐力也少不了水泥鞏固，桂格葡萄糖胺奶粉幫妳身體打底，由內而外提升支撐力，讓妳培養長遠好體力！



*每100毫升中葡萄糖胺鹽酸鹽含量為原配方的12倍

*每100毫升鈣質含量為桂格100%低脂奶粉的2倍

