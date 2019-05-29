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孩子「尿床」可能是病！醫推「623口訣」：留意3大關鍵

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▲哭泣。（示意圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲台灣有5%-10%的孩子有「夜間多尿症」，常有尿床現象。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

「你為什麼又尿床！」這是許多媽媽看到床單濕一片的第一反應，但你有想過孩子可能生病了嗎？醫師指出，根據統計資料顯示，台灣有5%-10%的孩子有「夜間多尿症」，一旦發現孩子有尿床問題，建議家長利用「623口訣」做初步判斷，若孩子符合「6歲以上、每月仍有2次尿床、症狀長達3個月」一定要盡快就醫。

亞太兒童泌尿科醫學會理事長楊緒棣指出，根據國際和台灣流行病學資料顯示，約有5至10%的學齡兒童受此疾病影響，其中男生尿床的比例較高，大約是女生的1.5倍到2倍。若不分性別，則每100位五歲的兒童中就有15至20位有尿床現象。

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但國內許多家長對於尿床的概念仍停留在「自己會好、無需治療」的錯誤觀念，因此許多孩童出現夜間尿床症狀時，害怕被責備或同儕取笑而不敢說出口。但楊緒棣強調，所有家長應重視準學齡兒童，約6-7歲尿床的問題，而不是一昧責罵。

尿布,尿床。（圖／記者趙于婷攝）

▲若孩子持續晚上尿床，要特別留意是不是夜間多尿症作祟。（圖／記者趙于婷攝）

楊緒棣說，臨床上認為造成夜間尿床的主要原因可分為「夜間多尿症」睡眠時大腦中的抗利尿激素分泌不足，使得夜間尿液產生量過多；「膀胱過度活動」膀胱過度敏感或異常收縮，導致尿急、頻尿、夜尿或急迫性尿失禁和「大腦覺醒中樞異常」若大腦感覺不到尿意，脊髓的反射中樞會自行決定排尿，造成尿床。

楊緒棣提醒，尿床可能影響孩童社交、心理狀態，甚至是學習效果，因此家長可以根據「623口訣」觀察孩子尿床情形，若超過六歲的孩子仍持續每月2次在夜間尿床，症狀連續3個月以上，應盡早至兒童泌尿科或兒童腎臟科就診，積極接受完整治療，治癒率可達9成。

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關鍵字： 尿床 夜間多尿症 世界尿床日 尿尿
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